Sorpresa, el '9' de moda, al Bernabéu: nou Joselu per ajudar Kylian Mbappé

El Real Madrid travessa un excel·lent estat de forma mentre avança cap al tram decisiu de la temporada. Els de Carlo Ancelotti han mostrat una millora constant i apunten a arribar en plenitud a les competicions clau. La connexió entre Vinícius, Kylian Mbappé i Rodrygo ha estat clau, destacant per la seva sintonia al camp i la seva eficàcia de cara a porta.

Malgrat aquest bon moment esportiu, Florentino Pérez continua treballant en el futur del Real Madrid. Una de les possibles decisions que avalua el club és la cessió d'Endrick perquè guanyi experiència fora del Bernabéu. Davant aquesta possibilitat, el president blanc ha posat els seus ulls en el davanter que està causant sensació a la Premier League: Jhon Durán.

Jhon Durán agrada per acompanyar Kylian Mbappé

Jhon Durán, davanter colombià de 21 anys, s'ha convertit en una de les grans revelacions de la Premier League aquesta temporada. Amb la seva potència física i habilitat per definir, l'ariet de l'Aston Villa ha cridat l'atenció de diversos clubs importants d'Europa, entre els quals es troba el Madrid.

L'interès del Real Madrid per Jhon Durán es produeix en un context en què busquen assegurar el futur de la seva davantera. Amb Kylian Mbappé i Vini com a pilars ofensius, Florentino Pérez considera que incorporar un talent jove com Durán podria enfortir encara més l'atac.

Endrick té la clau de Jhon Durán

La idea de fitxar Jhon Durán està relacionada amb els plans que el Real Madrid té per a Endrick. El jove davanter brasiler, que va arribar al club com una de les majors promeses del futbol mundial, encara necessita minuts i experiència per adaptar-se al nivell d'exigència del Bernabéu. Una cessió a un altre club europeu seria una opció ideal per al seu desenvolupament.

Mentrestant, la incorporació de Jhon Durán oferiria una solució immediata i asseguraria una alternativa fiable en atac. Florentino Pérez, sempre atent a les oportunitats del mercat, estaria disposat a competir amb altres clubs pel fitxatge del davanter colombià. Això sí, no serà gens fàcil, ja que l'Aston Villa podria demanar més de 70 milions per deixar-lo marxar.

El Real Madrid, centrat en el futur

El bon moment del Real Madrid no frena el treball de planificació a llarg termini de Florentino Pérez. Amb Jhon Durán com a objectiu i la possible cessió d'Endrick a l'horitzó, el club busca mantenir la seva competitivitat en totes les competicions. Les pròximes setmanes podrien ser claus per avançar en aquesta operació i continuar construint una plantilla que combini present i futur.