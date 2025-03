Ja és oficial, Eduardo Camavinga està en venda: aquest és el seu preu de sortida

El Real Madrid es troba actualment centrat en el crucial partit de Champions League contra l'Atlètic. Aquest duel determinarà el devenir de la temporada per a ambdós equips, ja que la classificació a la següent fase de la competició europea és una prioritat per a tots dos.

No obstant això, malgrat la importància d'aquest enfrontament, el club blanc no perd de vista les possibles sortides d'alguns jugadors. Un dels noms que ha començat a sonar és el d'Eduardo Camavinga.

La situació d'Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga, migcampista francès, va arribar al Real Madrid com una de les grans promeses del futbol mundial. No obstant això, en els últims mesos, el jugador no ha aconseguit trobar la seva millor versió i la seva participació està començant a preocupar a Chamartín.

Malgrat la seva qualitat i potencial, Camavinga no ha acabat de donar continuïtat a la gran temporada passada que va dur a terme. Una cosa que podria deure's a les lesions i a la falta de continuïtat que ha tingut durant la present campanya. Sigui com sigui, la seva situació ha generat dubtes sobre el seu futur al club: Florentino Pérez està començant a valorar la seva marxa i ja li ha posat preu.

A més, el rendiment irregular d'Eduardo Camavinga ha atret l'atenció de diversos clubs europeus, que veuen en ell una oportunitat per reforçar les seves plantilles. Tot i que el Real Madrid continua confiant en el seu talent,alguns equips de la Premier League com el Manchester City estan disposats a aprofitar la situació.

És per això que el Real Madrid ha decidit fixar un preu de venda per a Eduardo Camavinga, el qual podria rondar els 70 milions. Aquesta xifra reflecteix tant el potencial del jugador com la necessitat del club d'alliberar espai a la plantilla i generar fons per a futures incorporacions.

El futur d'Eduardo Camavinga al Real Madrid

Malgrat la seva falta de protagonisme recent, Eduardo Camavinga continua sent un migcampista molt valorat al mercat. Per això, el club blanc està disposat a escoltar ofertes que s'ajustin a les seves exigències econòmiques.

Malgrat la possibilitat de la seva sortida, el futur d'Eduardo Camavinga continua sent incert. El migcampista té la qualitat per triomfar al Real Madrid, així que Florentino Pérez ha de decidir si continua apostant per ell o si aprofita l'interès d'altres clubs per vendre'l.

Mentrestant, el Real Madrid es concentra en el seu pròxim duel de Champions League davant l'Atlètic de Madrid, amb la intenció de continuar lluitant pel seu títol fetitxe.