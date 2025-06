Ja és oficial: el Barça blinda Dani Olmo i Ronald Araújo, Pedri n'és el responsable

El Barça ja està enfocat en la pròxima temporada. Amb el triplet nacional sota el braç, Hansi Flick vol anar més enllà. El seu gran objectiu és guanyar la Champions League, un títol que el club no conquereix des de 2015.

L’afició està ansiosa per veure nous èxits, i el tècnic alemany sap que, per aconseguir-ho, ha de millorar la plantilla.

Flick demana fitxatges i sortides per pujar el nivell

Hansi Flick ha demanat diversos fitxatges, però també sap que algunes sortides són necessàries. Vol un equip més competitiu per lluitar en totes les competicions. No hi ha temps per a relaxacions.

És per això que, a més de les incorporacions, l’alemany també ha traçat un pla per als jugadors més importants de la plantilla.

El pla de Flick per a Olmo i Araújo

Dos jugadors clau per a Hansi Flick són Dani Olmo i Ronald Araújo. Tots dos han tingut una temporada marcada per lesions que han perjudicat l’equip. Dani Olmo ha estat de baixa 71 dies, perdent-se 20 partits.

Ronald Araújo, per la seva banda, es va perdre 30 partits en els 160 dies que va estar absent. Flick sap que les seves absències no es poden repetir i, per això, ha sol·licitat que es repeteixi el pla físic que va ajudar Pedri.

Pedri com a exemple d’èxit

Pedri ha estat un jugador propens a les lesions els últims anys, però el Barça ha implementat un canvi en la seva preparació.

Gràcies a un pla físic específic, el canari ha millorat el seu rendiment i, des que es van aplicar els nous mètodes, ha aconseguit mantenir-se en forma. Per això, Flick ha demanat el mateix per a Olmo i Araújo.

L’objectiu és que no pateixin més lesions, per assegurar que l’equip tingui tots els seus jugadors disponibles en els moments crucials.

Dani Olmo i Araújo, els pròxims a ser protegits

El pla físic per a Olmo i Araújo és clau. El Barça no es pot permetre perdre aquests dos jugadors tan importants, especialment en una temporada tan exigent.

Per això, Flick està decidit a fer tot el possible perquè les seves absències no tornin a ser un problema.

El futur del Barça està a les mans de Flick

Flick té clar que la temporada passada va ser només un primer pas. El repte ara és guanyar la Champions i continuar dominant a LaLiga.

Per això, el Barça necessita tenir tots els seus jugadors en la seva millor versió. El pla de treball per evitar lesions en Dani Olmo i Ronald Araújo és només una part del que promet ser una temporada plena d’èxits esportius.