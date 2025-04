El Barça té a les seves mans tornar a unes semifinals de la UEFA Champions League 6 anys després i, per a això, haurà d'eliminar de forma definitiva el Borussia Dortmund alemany. El Barça arriba amb un gran avantatge (4-0) aconseguit a l'anada, però l'equip de Hansi Flick no vol ensurts i té en el seu haver sumar una gran quantitat econòmica. A més dels objectius esportius, el Barça de Laporta sap que es juga una gran quantitat de diners aquesta nit contra el Borussia: el premi per avançar de ronda és bestial.

En cas de superar l'eliminatòria, el Barça de Flick es creuarà en semifinals amb el vencedor de l'encreuament entre Inter i Bayern Munic (2-1 a l'anada favorable a l'Inter). A més de posar el focus en l'àmbit esportiu, resulta evident que el Barça també té la lupa posada en els aspectes econòmics. Avançar de ronda a Europa suposa augmentar i molt els ingressos i, per tant, el Barça sap que cal superar el Borussia Dortmund alemany sigui com sigui.

El Barça arriba amb els deures força fets, encara que a Europa mai es pot donar cap rival per mort. El Borussia Dortmund arriba tocat després del resultat de l'anada, però confia a poder plantar cara a un Barça que ja és un dels equips més en forma. El Barça, per la seva banda, no vol ensurts i, sobretot, vol guanyar el Borussia Dortmund per un motiu evident: el premi econòmic que ofereix la Champions League és molt sucós.

Quants diners pot guanyar avui el Barça si venç el Borussia Dortmund a la Champions?

Partim de la base que el Barça, que va tancar la lligueta de la UEFA Champions League com a segon de grup després del Liverpool, ja ha obtingut 55 milions d'euros. Ara bé, avançar de ronda aquest mateix dimarts suposaria que el Barça tornés a 'sumar' un bon pessic de la màxima competició europea.

El Barça ja suma una mica més de 67 milions d'euros en aquesta UEFA Champions League, però en cas de superar el Borussia Dortmund, els ingressos del club culer augmentarien exponencialment. Si el Barça guanya el Borussia Dortmund alemany aquest dimarts, el club culer ingressarà, només per accedir a les semifinals, un total de 15 milions. Dit d'una altra manera, si el Barça avança de ronda contra el Borussia Dortmund ingressarà 15 milions addicionals, que sumats als 67M€ ja obtinguts deixaran un total de 82 milions.

La UEFA Champions League premia amb 15 milions els quatre semifinalistes i amb 18,5 milions els dos finalistes. A més, el campió de l'edició vigent de la UEFA Champions League s'embutxacarà 6,5 milions addicionals, que se sumaran altres 4 'quilos' per participar a la Supercopa d'Europa.