Inesperat! Javier Tebas li fa un favor al Barça: Lamine Yamal li dona les gràcies

La relació entre Javier Tebas i el FC Barcelona sempre ha estat tensa. El president de LaLiga, reconegut madridista, és el principal responsable de la creació de les normes de control financer que tant maldecap han generat al club català. Aquestes regulacions han imposat severes restriccions al club català, obligant Laporta a prendre decisions difícils, com la sortida de Messi o la incapacitat de realitzar grans fitxatges.

En els últims mesos, la tensió entre el Barça i Javier Tebas s'ha intensificat més, especialment a causa de la seva insistència en negar la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor. L'obsessió de Tebas amb el club català ha obligat Joan Laporta a donar la cara en públic per contestar al president del campionat de futbol nacional. No obstant això, per sorpresa de tothom, l'última mesura aprovada per LaLiga afavoreix, inesperadament, el Barça.

Javier Tebas fa un favor al Barça

En els últims mesos, a causa de les dificultats imposades per Javier Tebas, Deco i Laporta han treballat en diverses renovacions importants. Ho han fet a mitjan curs per tenir marge suficient abans de la pròxima temporada i poder inscriure els nous contractes sense problemes. Pedri, Gavi, Iñigo o Araújo ja han signat els seus nous acords i no hauria d'haver-hi obstacles per a la seva inscripció.

No obstant això, el cas de Lamine Yamal és completament diferent i preocupa sobremanera al FC Barcelona. Encara que el club té la intenció d'oferir-li un nou contracte, la seva inscripció podria ser un problema, ja que el Barça està excedit salarialment. A més, no podrà signar el seu nou contracte fins que compleixi 18 anys, cosa que passarà el pròxim 13 de juliol.

La renovació de Lamine Yamal fa un gir de 180 graus

No obstant això, en un gir inesperat, LaLiga ha introduït una clàusula clau que facilita la renovació de jugadors menors de 24 anys, fins i tot si el club té excedit el seu límit salarial. Segons la nova normativa, els clubs poden renovar els seus canterans menors de 24 anys sempre que el jugador hagi estat contractat pel club durant tres temporades consecutives. En aquest sentit, Lamine Yamal compleix amb tots aquests requisits i encaixa perfectament en el perfil.

El futur de Lamine Yamal s'aclareix: màxima felicitat al Barça

Gràcies a aquesta nova norma aprovada per Javier Tebas, Lamine Yamal podrà ser inscrit sense que el Barça hagi de preocupar-se pel seu límit salarial.

Aquest canvi és una excel·lent notícia per al club, ja que assegura la continuïtat d'una de les grans promeses que ha donat 'La Masia'. El futur de Lamine sembla assegurat al FC Barcelona i Javier Tebas en té la culpa. Lamine, la major perla del Barça i un dels millors del món, seguirà jugant a la Ciutat Comtal.