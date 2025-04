Hi ha acord, Deco ofereix Ferran Torres com a moneda de canvi: Fitxatge TOP tancat

Ferran Torres, a pesar de no ser titular indiscutible en el FC Barcelona, està completant una temporada destacada. El '7' s'ha assentat com un revulsiu de luxe, demostrant la seva qualitat i capacitat per marcar la diferència cada vegada que surt al camp. Amb 17 gols i 4 assistències en totes les competicions, el seu rendiment ha estat realment cridaner, considerant que en gairebé tots els partits ha ingressat des de la banqueta.

Ferran Torres ha demostrat ser un jugador molt valuós per a l'esquema de Flick, contribuint de manera significativa a l'èxit del Barça. La directiva està molt satisfeta amb el seu rendiment i el seu professionalisme. Tanmateix, el club s'enfronta a un escenari complicat pel que fa a la necessitat d'equilibrar les seves finances.

La prioritat segueix sent realitzar grans fitxatges per a la pròxima temporada, i Deco sap que haurà de forçar alguna que altra venda a l'estiu. En aquest sentit, el nom de Ferran Torres ha guanyat importància, ja que el seu espectacular rendiment ha cridat l'atenció d'altres equips.

La necessitat de vendre i el possible adeu de Ferran Torres

La necessitat de vendre jugadors per finançar futures incorporacions clau marca la fulla de ruta del FC Barcelona. Per això, Deco no descarta la possibilitat de vendre Ferran Torres. A pesar del seu rendiment, el club podria considerar la seva sortida per ajudar a equilibrar els comptes i facilitar l'arribada de nous reforços.

La venda del '7' permetria al Barça destinar recursos a fitxatges importants, especialment a la davantera, que és una de les prioritats del club per al pròxim mercat. De fet, Deco planeja incloure Ferran Torres en una de les operacions més desitjades per Flick.

Viktor Gyökeres, el reemplaçament ideal per a Lewandowski

Deco ha identificat Viktor Gyökeres com el reemplaçament perfecte per a Lewandowski. L'ariet de l'Sporting de Lisboa està completant una temporada espectacular i ja suma 48 gols en 47 partits disputats. Tanmateix, el preu de Gyökeres podria complicar l'operació.

S'estima que la seva sortida de l'Sporting de Portugal podria rondar els 70 milions d'euros, una xifra alta que obligaria el Barça a prendre decisions en el mercat de vendes. En aquest sentit, Deco planeja incloure Ferran Torres en l'operació per Viktor Gyökeres. L'Sporting el rebria amb els braços oberts, encara que no és el seu únic possible destí.

L'interès de l'Aston Villa i la possible sortida de Ferran Torres

Si l'Sporting no accepta, l'Aston Villa estaria disposat a oferir 50 milions d'euros per Ferran Torres, cosa que facilitaria el fitxatge de Viktor Gyökeres pel FC Barcelona.

La possible venda de Ferran Torres ajudaria a finançar l'arribada del davanter suec i a reforçar la plantilla per a la pròxima temporada. Una cosa que, encara que sigui una decisió difícil, podria ser la clau perquè el Barça aconsegueixi incorporar Viktor Gyökeres i enfortir el seu atac. La situació de Ferran i el futur de Gyökeres continuaran sent temes clau en els pròxims mesos.