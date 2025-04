Álvaro Benito sorprèn parlant de la temporada de Kylian Mbappé: 'En realitat és...'

El Real Madrid està travessant una temporada molt més complicada del que els seus aficionats esperaven. Després de l'arribada de Kylian Mbappé, la il·lusió per part dels madridistes era màxima. El fitxatge de l'estrella francesa prometia ser la peça clau perquè l'equip continués dominant en totes les competicions.

No obstant això, la realitat ha estat molt diferent. Actualment, el Real Madrid està eliminat de la Champions League i les seves opcions de guanyar LaLiga són mínimes. Només la Copa del Rei podria salvar una temporada realment discreta.

L'arribada de Mbappé, que semblava la resposta a les necessitats del club, ha estat marcada per un rendiment per sota de les expectatives. Molts han centrat les crítiques en ell, ja que s'esperava que el francès marqués la diferència en els grans partits. No obstant això, Kylian Mbappé no ha aconseguit complir amb aquestes expectatives.

Álvaro Benito surt en defensa de Kylian Mbappé

Malgrat les crítiques generals, Álvaro Benito, exjugador i comentarista, té una visió diferent sobre el rendiment de Kylian Mbappé. Segons les seves paraules, "en realitat Mbappé està molt per sobre del nivell de l'equip d'aquest any". De fet, considera que hi ha altres jugadors que haurien d'estar més sota el focus de la crítica.

Per això, Álvaro Benito va comentar: "Hi ha altres 20 que haurien d'amagar-se més que Kylian Mbappé". Al seu parer, l'exigència sobre els jugadors més destacats és més alta, i això fa que se'ls critiqui més durament.

"Al final li exigeixes més al que més et pot donar. Vinícius i Kylian Mbappé han estat els caps de turc de la decepció del rendiment de l'equip", va afegir Benito.

El treball sense pilota i les dificultats de l'equip

Encara que no ha deixat de destacar les mancances de Kylian Mbappé en el seu treball sense pilota, Álvaro Benito també ha donat la seva opinió sobre el context en què ha jugat. "L'equip li ha procurat pel que fa a joc molt poques situacions favorables en l'ofensiu", va explicar.

Això suggereix que, malgrat les crítiques cap al rendiment de Kylian Mbappé, les dificultats de l'equip en general han influït en la seva falta de brillantor en alguns partits clau. Almenys així opina Álvaro Benito.

La reflexió final d'Álvaro Benito

Malgrat la mala temporada del Real Madrid, la crítica no ha de centrar-se exclusivament en Kylian Mbappé, segons Álvaro Benito. L'exjugador considera que el rendiment en conjunt de l'equip no ha estat adequat i que jugadors com Mbappé han hagut de lidiar amb una falta de suport al camp.

La situació de l'equip, si bé decebedora, també reflecteix les dificultats col·lectives, en lloc de ser una responsabilitat exclusivament del francès.