Inesperat, Davide Ancelotti 'traeix' el Madrid: ja té nou equip a la Lliga

El Real Madrid no està tenint una temporada fàcil, tot el contrari, i a l'estiu s'espera que Florentino Pérez faci canvis a la banqueta. El club merengue ja ha quedat eliminat de la gran competició europea de forma contundent contra l'Arsenal per un global de 5-1. Una derrota que ha dolgut molt al madridisme i que comportarà conseqüències a tots els nivells.

Referent al campionat de lliga, el Real Madrid es troba a 4 punts de diferència del líder Barça a poques jornades del final. Només una debacle del conjunt blaugrana podria fer perillar el títol per als de Hansi Flick. Carlo Ancelotti no continuarà al capdavant de l'equip i el club blanc haurà de buscar un nou entrenador.

Entre els candidats, sona amb força el nom de Xabi Alonso fins i tot per davant d'altres coneguts com Zidane o Mourinho. Xabi Alonso està realitzant una gran feina al Bayern Leverkusen, al qual va portar a guanyar la Bundesliga la passada temporada. Un altre que podria optar a la banqueta és Davide Ancelotti, el fill de l'actual entrenador.

Davide Ancelotti considera estar preparat per a la banqueta blanca

El fill de Carletto considera que està més que preparat per responsabilitzar-se de la direcció de l'equip merengue. No obstant això, Florentino Pérez no pensa el mateix i no creu que sigui la millor opció. Davant tal tessitura, Davide Ancelotti estaria en cerca d'altres alternatives per començar una carrera en solitari.

En les últimes hores va agafant força l'interès de la Real Societat en Davide Ancelotti després que s'hagi confirmat que Imanol Alguacil no seguirà. El tècnic txuri-urdin no ha acceptat l'oferta de renovació del club donostiarra i ha decidit no continuar. Finalitza així una etapa de sis temporades i mitja al capdavant de l'equip amb el títol de Copa aconseguit el 2020.

La Real Societat interessada en el perfil de Davide Ancelotti

Diversos són els entrenadors que estan sonant per substituir la plaça vacant que Imanol Alguacil deixarà a la Real Societat per a la pròxima temporada. Entre ells, l'actual entrenador del Girona, Míchel González, però també sonen Xavi o Lopetegui. El més sorprenent és el nom de Davide Ancelotti, fill de l'actual entrenador del Real Madrid.

De acabar fent-se realitat el seu fitxatge per la Real, Davide Ancelotti passaria a entrenar a un dels rivals del Madrid a la Lliga. Davide té clar que no seguirà com a segon entrenador de l'equip blanc atès que vol fer un salt en la seva carrera. Davide Ancelotti està determinat a començar una aventura com a primer tècnic a la banqueta d'un equip important.