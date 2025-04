Confirmat, Arsenal i Chelsea demanen un fitxatge del Barça: 'Ha fet millor a Pedri'

Aquest pròxim mercat de fitxatges promet ser intens i molt probablement es produiran molts moviments al Barça. L'economia del club continua sent delicada, cosa que provocarà la sortida obligada de diversos dels integrants de la plantilla. Futbolistes com Ansu Fati, Pablo Torre, Pau Víctor i el mateix Christensen es perfilen com a sortides segures.

Altres futbolistes com Frenkie De Jong o Ronald Araújo no tenen assegurada la seva continuïtat encara que tinguin contracte en vigor. Un bon traspàs d'aquests jugadors seria decisiu per resoldre els problemes econòmics del club i sanejar els comptes. El Barça necessita vendre per afrontar els nous reforços que Hansi Flick li demana al club.

No obstant això, encara que els jugadors anteriorment citats tenen bastantes probabilitats de deixar el Barça, podrien donar-se altres moviments inesperats. El bon paper de diversos canterans està suscitant l'interès de clubs potents de la Premier League. Al Barça hi ha nerviosisme per un dels seus canterans que ha tingut un rol decisiu fent millor jugador a Pedri, el futur de Casadó al Barça podria perillar.

Marc Casadó, clau en la medul·lar

L'excepcional temporada que està quallant el de La Masia en el primer equip no ha passat desapercebuda a Anglaterra. El canterà blaugrana ha derribat la porta del primer equip després de tenir la total confiança del tècnic alemany Hansi Flick. Marc Casadó és un futbolista cotitzat i diversos equips de la Premier estan disposats a fitxar-lo.

El Barça està relativament tranquil tenint en compte que el passat estiu va renovar Casadó fins al 2028 amb una clàusula de 100M. El migcampista de 21 anys ha estat el soci perfecte de Pedri en la medul·lar encara que últimament ha aparegut la figura de De Jong per relegar-lo a la banqueta en alguns encontres. Actualment, Marc Casadó es troba lesionat per una ruptura parcial de lligament i s'estima que serà baixa durant dos mesos.

Arsenal i Chelsea pugen per Marc Casadó

Encara que és sabut del potencial econòmic de la Premier League, el Barça es remetrà a la clàusula del jugador en la seva totalitat. L'equip culé donarà prioritat a la sortida de jugadors que no comptin per a Flick per alliberar massa salarial i realitzar ingressos. Solament si el club es trobés en una situació acuciant, hauria de negociar a la baixa la seva sortida.

Marc Casadó està sent un jugador molt important en l'esquema de joc de Flick, ha disputat 36 partits amb 2.447 minuts efectius. Ha aconseguit un gol i repartir 6 assistències, sent un dels futbolistes més utilitzats per Flick. El seu gran rendiment li ha valgut també per rebre la trucada de la Selecció absoluta, és sens dubte, la revelació de la temporada en clau culé.