Hi ha sorpresa pel preu del fitxatge d'Álvaro Carreras: 'El Real Madrid pagarà...'

Les altes esferes del Real Madrid estan completament bolcades amb el fitxatge d'Álvaro Carreras. El carriler esquerrà del Benfica, format a 'La Fàbrica', tornarà al Bernabéu aquest estiu, complint així un dels principals desitjos de Xabi Alonso. El tècnic n'ha demanat la incorporació per reforçar el lateral esquerre.

L'acord semblava tancat abans del Mundial de Clubs, però les diferències salarials entre ambdós clubs van estancar l'operació. Ara, però, el panorama ha canviat completament i Álvaro Carreras està més a prop que mai de tornar al Madrid.

Una nit clau per desbloquejar l'operació

Tot va donar un gir inesperat la nit de dimarts. Fabrizio Romano va publicar per sorpresa que Rafael Obrador, lateral esquerrà del Real Madrid cedit al Deportivo de la Corunya, marxarà al Benfica. Aquest moviment ha estat clau per desbloquejar la negociació entre ambdós clubs.

El traspàs de Obrador s'ha utilitzat com a moneda de canvi per convèncer el Benfica de la sortida d'Álvaro Carreras. Una estratègia intel·ligent que ha apropat postures i ha permès reactivar les converses amb èxit.

El preu final d'Álvaro Carreras sorprèn

El Benfica ha fixat en 50 milions d'euros la clàusula de rescissió d'Álvaro Carreras. Tanmateix, el Real Madrid esperava que, gràcies a la inclusió de Obrador en el traspàs, pogués rebaixar el cost total de l'operació. Un desig que no s'ha complert, almenys no com s'esperava.

Segons ha informat Fabrizio Romano, finalment el Real Madrid pagarà els 50 milions que demanava el Benfica per Álvaro Carreras. Això sí, no els pagarà de cop. El club blanc ha negociat diversos terminis perquè la despesa tingui un impacte menor en els comptes del club.

Álvaro Carreras encaixa en el perfil que busca Xabi Alonso

Álvaro Carreras és una aposta personal de Xabi Alonso, que considera que el lateral esquerrà necessita una millora urgent. Ni Ferland Mendy ni Fran García han acabat de convèncer, i Carreras aporta joventut, velocitat, projecció ofensiva i formació a la casa blanca.

Amb només 22 anys, el futbolista del Benfica s'ha convertit en un dels carrilers més prometedors del futbol europeu. El seu retorn al Real Madrid és un pas natural i molt simbòlic, reforçant a més el projecte de Xabi amb jugadors identificats amb el club.

Fitxatge imminent

Tots els indicis apunten que, en les pròximes hores, es farà oficial l'arribada d'Álvaro Carreras al Real Madrid. L'acord es tancarà per 50 milions d'euros, una mica més del que tenia pensat Florentino.

Això sí, la defensa blanca es reforça amb un jugador jove, de casa, i amb un enorme futur per davant. Álvaro Carreras arriba per fer un salt de qualitat a la plantilla del Real Madrid en una posició que, evidentment, necessita ser reforçada.