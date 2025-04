Confirmat, aquesta és la data exacta de l'adeu de Carlo Ancelotti al Reial Madrid

Carlo Ancelotti ha estat un entrenador de molt èxit en el Real Madrid, guanyant múltiples títols, entre ells la Champions League. La seva experiència i saviesa han estat clau per a molts èxits dels blancs. Tanmateix, la temporada actual ha estat un repte per a l'italià.

Malgrat comptar amb una plantilla de gran nivell, Carlo Ancelotti no ha aconseguit trobar la fórmula perquè l'equip funcioni al màxim. L'arribada de Kylian Mbappé, una de les incorporacions més esperades de l'estiu, semblava ser la solució perfecta per al Real Madrid. Tanmateix, en lloc de facilitar les coses, l'adaptació del francès ha estat problemàtica.

Mbappé no ha aconseguit adaptar-se completament al seu rol de davanter centre, cosa que ha generat confusió a la zona ofensiva. Encara que és un jugador de classe mundial, la seva falta d'adaptació ha afectat el rendiment general del Real Madrid. A més, la seva relació amb Vinícius Júnior també està sent cada vegada més qüestionada.

La connexió entre ambdues estrelles, que s'esperava fos clau per a l'atac, no ha estat tan fluida com es pensava. Això ha deixat Carlo Ancelotti sense la cohesió necessària per competir al màxim nivell, cosa que ha impactat negativament en els resultats. I no només això, ja que també ha estat clau per definir el seu futur.

La sortida de Carlo Ancelotti ja té data

El mal any del Real Madrid tindrà conseqüències fatals per a Carlo Ancelotti. Florentino Pérez s'ha cansat del baix rendiment del Madrid i ha pres una decisió. L'italià està fora del Bernabéu.

De fet, segons s'ha informat a El Partidazo de la Cadena COPE, ja hi ha data per al seu comiat. La idea de Florentino Pérez és que Carlo Ancelotti deixi la banqueta blanca al terme de la present temporada, però abans del Mundial de Clubs.

El relleu de Carlo Ancelotti arribarà per al Mundial de Clubs

El Real Madrid ja té, encara que de manera provisional, un relleu per a Carlo Ancelotti. Segons les últimes informacions, Florentino Pérez està valorant seriosament que Santiago Solari, qui ja va dirigir el Madrid de manera interina en el passat, assumeixi el càrrec per al Mundial de Clubs.

La situació de Carlo Ancelotti en el Real Madrid està en un punt crític. La temporada ha estat complicada i el futur de l'entrenador sembla estar cada vegada més lligat als resultats dels pròxims mesos. Sense importar el que passi, el club blanc ja té plans per a una possible transició, cosa que podria marcar el final de l'era Ancelotti al Bernabéu.