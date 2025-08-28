Hansi Flick ho deixa clar: El fitxatge de Joan García és el millor per a la nova era
El tècnic del Barça confirma Joan García com a solució de futur, no garanteix res a Ter Stegen
Hansi Flick va rebre el premi al Millor Entrenador de l'Any atorgat per Sport BILD i va parlar amb franquesa. Va reconèixer errors de comunicació en la gestió del porter titular del Barça. També va deixar clar que la decisió de confiar en Joan García va ser consensuada pel cos tècnic i la direcció esportiva.
El tècnic va assumir que el protagonisme ja no recaurà en Marc-André ter Stegen a curt termini. Va matisar que continua comptant amb el suport del club si es recupera de la seva lesió. Però va subratllar que “no fa promeses” sobre el seu retorn immediat.
L'aposta per Joan García pren forma
Hansi Flick va explicar que l'arribada de Joan García respon a una necessitat de futur al Barça. És el jove porter escollit després d'un acord unànime dins del club. La seva incorporació representa una aposta clara per projectar l'equip cap endavant.
L'entrenador assumeix que la comunicació va poder fallar durant el procés. Va reconèixer que aquest aspecte s'ha de millorar, especialment a l'hora de comunicar decisions internes. Però va emfatitzar que ter Stegen i el club han restablert el diàleg.
Ter Stegen: suport sense garantia immediata
El tècnic va reafirmar que el club dona suport a Ter Stegen en la seva recuperació. Però també va deixar clar que la seva tornada no implica recuperar el lloc de seguida. "No faig promeses", va emfatitzar Hansi Flick amb total sinceritat.
Aquesta postura reflecteix el desig de mantenir la pressió competitiva. Joan García té el suport del tècnic i de la planificació del Barça. Ter Stegen, per la seva banda, s'ha de centrar a recuperar el seu millor nivell físic i mental.
Lamine Yamal, el geni emergent del Barça
Hansi Flick no va escatimar elogis per a Lamine Yamal. El va definir com un “autèntic geni” de només 18 anys. Va assegurar que té el potencial per convertir-se en un dels millors jugadors que hagi vist el futbol mai.
Aquest reconeixement reforça l'aposta del Barça per la joventut. L'entrenador va insistir que Yamal té capacitat per decidir partits tot sol. La seva confiança va ser total i sense embuts.
Des de la banqueta, Hansi Flick està redefinint la jerarquia al Barça. Donant suport a Joan García i limitant el protagonisme de figures consolidades com ter Stegen. Això obre una nova era centrada en el rendiment col·lectiu i la meritocràcia.
Flick vol evitar tensions internes i centrar-se en construir un equip que combini experiència i frescor. La gestió de la porteria i l'empenta de Yamal són senyals clares de la seva visió. El Barça sota el seu comandament comença a escriure una etapa plena d'ambició i coherència.
