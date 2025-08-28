Hansi Flick lo deja claro: El fichaje de Joan García es lo mejor para la nueva era

Hansi Flick recibió el premio al Mejor Entrenador del Año otorgado por Sport BILD y habló con franqueza. Reconoció errores de comunicación en la gestión del portero titular del Barça. También dejó claro que la decisión de confiar en Joan García fue consensuada por el cuerpo técnico y la dirección deportiva.

El técnico asumió que el protagonismo ya no recaerá en Marc-André ter Stegen a corto plazo. Matizó que sigue contando con el respaldo del club si se recupera de su lesión. Pero subrayó que “no hace promesas” sobre su retorno inmediato.

La apuesta por Joan García toma forma

Hansi Flick explicó que la llegada de Joan García responde a una necesidad de futuro en el Barça. Es el joven guardameta elegido tras un acuerdo unánime dentro del club. Su incorporación representa una apuesta clara por proyectar al equipo hacia adelante.

El entrenador asume que la comunicación pudo fallar durante el proceso. Reconoció que ese aspecto debe mejorar, especialmente al comunicar decisiones internas. Pero enfatizó que ter Stegen y el club han restablecido el diálogo.

Ter Stegen: respaldo sin garantía inmediata

El técnico reafirmó que el club apoya a Ter Stegen en su recuperación. Pero también dejó claro que su vuelta no implica recuperar el puesto de inmediato. "No hago promesas", enfatizó Hansi Flick con total sinceridad.

Esta postura refleja el deseo de mantener la presión competitiva. Joan García tiene el respaldo del técnico y de la planificación del Barça. Ter Stegen, por su parte, debe centrarse en recuperar su mejor nivel físico y mental.

Lamine Yamal, el genio emergente del Barça

Hansi Flick no escatimó elogios para Lamine Yamal. Lo definió como un “auténtico genio” de apenas 18 años. Aseguró que tiene el potencial para convertirse en uno de los mejores jugadores que haya visto el fútbol jamás.

Este reconocimiento refuerza la apuesta del Barça por la juventud. El entrenador insistió en que Yamal posee capacidad para decidir partidos por sí solo. Su confianza fue total y sin ambages.

Desde el banquillo, Hansi Flick está redefiniendo la jerarquía en el Barça. Apoyando a Joan García y limitando el protagonismo de figuras consolidadas como ter Stegen. Eso abre una nueva era centrada en el rendimiento colectivo y la meritocracia.

Flick quiere evitar tensiones internas y centrarse en construir un equipo que combine experiencia y frescura. La gestión de portería y el empuje de Yamal son señales claras de su visión. El Barça bajo su mando empieza a escribir una etapa llena de ambición y coherencia.