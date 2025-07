Confirmat, Xabi Alonso assenyala el nou Jude Bellingham: Ha costat 63 milions

El Real Madrid està immers en el mercat de fitxatges, valorant les oportunitats que puguin aparèixer. La recerca de l'anhelat migcentre continua sent una prioritat per al club, però Xabi Alonso també ha sol·licitat reforços en altres zones del camp. En particular, el nou entrenador del Real Madrid considera indispensable reforçar la parcel·la defensiva amb l'arribada d'un altre central.

Però a més, Xabi Alonso s'enfronta a un nou repte a causa de la baixa de Jude Bellingham, que acaba de passar pel quiròfan. El migcampista anglès estarà tres o quatre mesos de baixa, cosa que obliga el club a buscar solucions immediates per cobrir la seva absència al centre del camp.

Jude Bellingham, operat de l'espatlla

Jude Bellingham ha estat operat de les molèsties que arrossegava des de finals de 2023 a l'espatlla esquerra. Durant aquest temps, el migcampista es va veure obligat a jugar amb una aparatosa protecció que li restava mobilitat. Aquest incòmode dispositiu ha afectat el seu rendiment en major o menor mesura i, finalment, ha estat necessari passar pel quiròfan per solucionar el problema d'una vegada per totes.

La baixa de Jude Bellingham és un cop important per a l'equip, ja que el seu rol com a organitzador i generador de joc és vital per al Real Madrid. L'absència de l'anglès deixa un buit complicat d'omplir. Encara que Arda Güler podria ocupar la mitjapunta, això deixaria l'equip sense un organitzador pur.

Franco Mastantuono, el fitxatge d'emergència

Davant la necessitat de trobar un substitut, Florentino Pérez ha decidit fer una gran inversió. El Real Madrid ja va fer oficial el fitxatge de Franco Mastantuono, la joia argentina de 17 anys que actualment milita al River Plate. El Madrid haurà d'abonar els 63 milions d'euros acordats per l'argentí, que aterrarà al Bernabéu el proper 14 d'agost, quan compleixi la majoria d'edat.

Franco Mastantuono és un migcampista complet, amb gran capacitat per distribuir la pilota i generar joc des del centre del camp. El seu perfil encaixa perfectament a la posició que deixa vacant Jude Bellingham, convertint-lo en el candidat ideal per cobrir la baixa de l'anglès.

Un futur prometedor, però incert

Tot i que les expectatives són altes, el rendiment de Mastantuono encara és una incògnita. Si aconsegueix rendir al nivell de Bellingham, el Madrid haurà trobat una solució ideal a curt termini.

Tanmateix, si la seva adaptació al futbol europeu no és l'esperada, Xabi Alonso podria enfrontar-se a un desafiament inesperat a la medul·lar. Amb Franco Mastantuono en camí, el Real Madrid busca mantenir el seu nivell de competitivitat tot i la baixa de Bellingham.

El proper curs serà clau per veure si l'argentí pot replicar l'èxit del seu predecessor o si el Madrid necessitarà continuar buscant alternatives al mercat.