Confirmat, Cristiano Ronaldo li pren un fitxatge al Barça: Xabi Alonso l'hi agraeix

Cristiano Ronaldo, als seus 40 anys, continua demostrant que la seva passió pel futbol no ha disminuït. Encara que la seva explosivitat ja no és la mateixa, manté una impressionant capacitat golejadora. Des que va arribar a l'Al-Nassr el 2023, ha marcat 95 gols i ha repartit 19 assistències en 103 partits, confirmant que continua sent un dels millors jugadors del món.

Cristiano Ronaldo ha deixat clar que el seu objectiu és guanyar títols amb l'Al-Nassr abans de retirar-se. Amb això en ment, ha demanat a la directiva del club saudita que portin jugadors de qualitat mundial. El seu objectiu és envoltar-se dels millors per assolir la victòria en tots els tornejos possibles.

En aquest sentit, el primer fitxatge que Cristiano Ronaldo ha demanat és el de Luis Díaz, l'extrem colombià del Liverpool. Ara bé, l'interès per Luis Díaz no és exclusiu de l'Al-Nassr, ja que el Barça també ha mostrat interès a fitxar-lo. Així, els camins dels dos gegants es creuen, i la competència pel colombià està servida.

Luis Díaz: Al-Nassr o Barça?

Luis Díaz és un jugador cobejat al mercat. Amb el seu talent, no és d'estranyar que clubs com el Barça i l'Al-Nassr el tinguin al seu radar. Tots dos equips estan lluitant per aconseguir la seva incorporació, encara que la decisió final dependrà de l'oferta que accepti el Liverpool.

El club anglès ha fixat un preu de 80 milions d'euros per la seva estrella. L'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo no tindria problemes per complir amb la xifra, mentre que el Barça intentarà rebaixar la quantitat. El club català busca negociar amb el Liverpool per aconseguir el colombià a un preu més accessible.

Cristiano Ronaldo, clau en l'operació

Cristiano Ronaldo té influència directa en l'estratègia de fitxatges de l'Al-Nassr. Per això ha demanat a la directiva l'arribada de Luis Díaz. Aquesta petició ha estat presa molt seriosament pel club saudita, que busca complir amb els seus desitjos.

L'impacte de Cristiano Ronaldo al vestidor saudita és indiscutible. Amb jugadors de la talla de Laporte i Sadio Mané, l'equip té qualitat. Tanmateix, CR7 sap que Luis Díaz podria ser la peça clau per fer un pas més cap a l'èxit.

Ara, la lluita per Luis Díaz està entre dos gegants del futbol mundial. El Barça i l'Al-Nassr es disputen el seu fitxatge, però només un aconseguirà tancar l'operació.