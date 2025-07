Gran notícia: Fermín López ja té preu per marxar del Barça. Deco n'és el responsable

En les darreres hores, l'entorn culer ha estat sacsejat de manera sorprenent a causa d'una gran notícia completament inesperada. El Barça està disposat a escoltar ofertes per Fermín López, una afirmació que ha deixat molts sense paraules. Aquesta decisió revela que els plans del club per a aquest estiu són ambiciosos i que Deco no dubtarà a fer moviments molt importants al mercat de fitxatges.

El Barça, que ha treballat durant anys per millorar la seva situació financera, només vendria un actiu com Fermín López si això formés part d'una estratègia molt més gran. La decisió de permetre que el migcampista surti podria estar lligada a la intenció de fitxar un jugador de més nivell. I sembla que Deco, el director esportiu del club, té clar el que vol.

Deco té un objectiu clar i Fermín López pot ser el sacrificat

Deco ja ha començat a reforçar l'equip amb la incorporació de Joan García, per qui el Barça ha pagat 25 milions d'euros. Però el director esportiu no s'atura aquí. Vol un fitxatge més i la venda de Fermín López pot ser decisiva per aconseguir el seu objectiu.

El gran desig de Deco és Nico Williams, el talentós extrem de l'Athletic Club, que té una clàusula de rescissió de 58 milions d'euros. Segons algunes fonts, la venda de Fermín López no seria estrictament necessària per poder fitxar Nico Williams, però sí que ho seria per assegurar la seva inscripció a la plantilla.

El preu de venda de Fermín López ja està fixat

Tot i que hi ha altres jugadors a la corda fluixa, com Pau Víctor o Christensen, Fermín López s'ha convertit en el principal candidat. Segons els informes, Deco ha establert un preu de sortida de 60 milions d'euros per al jove migcampista. Si algun club està disposat a pagar aquesta xifra, Fermín López podria ser el sacrificat per permetre l'arribada de Nico Williams.

La venda de Fermín López podria marcar l'inici d'una nova etapa al Barça. Tot i que la seva sortida no és prioritària ni necessària al 100%, el preu marcat per Deco deixa clar que el club no descarta la seva marxa. Amb l'arribada de jugadors com Nico Williams a punt de produir-se, el club català podria estar disposat a sacrificar Fermín per continuar creixent al mercat.

Sense cap dubte, es tracta d'un moviment realment ambiciós. Sempre que ha jugat, Fermín López ha demostrat tenir prou qualitat per formar part de l'elenc culer. Ara bé, sembla que si Deco ha de decidir entre ell i Nico Williams, la decisió està clara.