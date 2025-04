Barça i Atlètic de Madrid es juguen aquest dimecres (21.30 hores) el pas a la final de la Copa del Rei. Una final en la qual ja espera el Real Madrid, que va superar la Real Sociedad a la pròrroga i que, per tant, ja aspira a aixecar un títol oficial. Culers i atlètics es juguen ser a Sevilla i, per tant, Hansi Flick i Simeone treballaran fins a última hora per poder sorprendre's.

Hansi Flick no ha tingut cap tipus de recança a l'hora de confirmar algunes novetats a la llista del Barça per jugar contra l'Atlètic de Madrid. La principal novetat serà el retorn de Pau Cubarsí a l'onze titular: el defensa central ja està totalment recuperat i, llevat de sorpresa, serà titular a la defensa juntament amb Iñigo Martínez. Cubarsí va ser baixa després de lesionar-se durant l'aturada de seleccions, però ja està recuperat i serà un fix en l'esquema titular culer per enfrontar-se al conjunt del Cholo Simeone.

Ara bé, Flick també prepara una altra gran novetat en l'equip titular. Ha descansat en els últims dos partits del Barça, però ja està plenament recuperat i, llevat de gir radical, estarà present d'inici en el duel entre Barça i Atlètic de Madrid. Aquest no és altre que Raphinha, jugador brasiler i titular indiscutible dins dels esquemes de Hansi Flick: Raphinha tornarà a l'equip titular i serà la gran novetat del Barça.

Hansi Flick confirma Pau Cubarsí i revela una altra sorpresa: Simeone no s'ho esperava

Barça i Atlètic de Madrid es juguen una plaça a la final de la Copa del Rei, que se celebrarà a la Cartuja (Sevilla), com ja és tradició des de fa anys. El resultat de l'anada va ser igualat (4-4), per la qual cosa tot es decidirà al Metropolitano, que viurà una de les seves grans nits.

El Barça no presentarà massa canvis en el seu onze inicial, però sí que introduirà Pau Cubarsí i Raphinha, que van descansar en el partit de LaLiga contra el Girona.

Quina alineació traurà Hansi Flick contra l'Atlètic de Madrid? Aquests són els 11 jugadors que sortiran d'inici per al Barça