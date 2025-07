Chema Alonso es defensa després de la polèmica del CTA: 'Vaig trucar als meus amics del Madrid...'

La renovació del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) està generant molt més rebombori del que es podia imaginar. Fran Soto, nou president de l'organisme, va presentar fa pocs dies el nou organigrama. I entre els noms anunciats, un ha destacat per sobre de la resta: Chema Alonso.

El reconegut hacker formarà part del CTA com a assessor en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un perfil tècnic de gran prestigi que arriba per modernitzar l'arbitratge espanyol des de dins. La funció de Chema Alonso no serà altra que donar suport al president en decisions relacionades amb tecnologia aplicada al futbol.

El nou equip de treball també inclou Eduardo Prieto Iglesias, que serà el responsable del VAR. Yolanda Parga continuarà al capdavant de l'arbitratge femení, mentre que David Fernández Borbalán assumirà el rol de responsable tècnic. Una estructura completa amb la qual es pretén donar un gir a la gestió arbitral després d'anys de crítiques i controvèrsies.

Chema Alonso, fan confés del Real Madrid, dona la cara

Tanmateix, la presència de Chema Alonso ha aixecat suspicàcies per la seva coneguda afinitat amb el Real Madrid. A les seves xarxes socials es poden veure múltiples missatges de suport al conjunt blanc. Això ha provocat certs dubtes sobre la seva imparcialitat dins d'un organisme que ha de ser totalment neutral.

Lluny d'evitar el tema, Chema Alonso ha volgut aclarir públicament el seu paper al CTA. A través dels seus canals oficials, ha ofert una explicació detallada de la seva col·laboració amb Fran Soto. "La meva funció és assessorar Francisco Soto, que fa una setmana que és al càrrec", ha començat explicant.

Segons les seves paraules, la seva missió és estrictament tècnica i limitada a temes relacionats amb la intel·ligència artificial. "Volia tenir-me a prop a les reunions perquè li pugui resoldre dubtes de tecnologia en general, i d'intel·ligència artificial en particular", ha detallat. Tot des d'un enfocament extern i sense vincle laboral directe amb la RFEF.

De fet, Chema ha volgut remarcar que no entra a formar part ni del CTA ni de la Federació. "NO passo a ser treballador de la RFEF, ni del CTA, només soc un assessor extern", ha afirmat rotundament. La seva implicació està subjecta únicament a consultes puntuals i en temes tecnològics.

A més, ha desmentit categòricament que el seu paper tingui cap relació amb decisions sobre el VAR. "Alguns han pensat que jo decidiré sobre la tecnologia del VAR o la tecnologia que la IA farà servir per xiular els partits. Res d'això, ni molt menys", ha sentenciat.

I per tancar el seu comunicat, ha ofert una reflexió personal que ha sorprès molts. "Per decidir si havia d'acceptar això, vaig trucar a amics meus de l'Atleti i del Real Madrid del món del futbol", ha confessat. "Em van dir que el nou equip de la RFEF estava treballant per fer-ho bé, i que si podia ajudar, que ajudés".

Chema Alonso ha volgut ser transparent des del primer moment. Amb la seva experiència i coneixement, el CTA cerca adaptar-se als temps actuals. Però queda clar que la seva implicació és tècnica, limitada i sense intenció d'influir en decisions esportives o arbitrals.