Marc Cucurella explica què va passar entre Nico Williams i el Barça: 'Li va agafar el c...'

La història entre Nico Williams i el FC Barcelona ha estat un dels culebrons més sonats de les dues últimes temporades. Ja l'estiu passat, el jove extrem i el club català van estar molt a prop d'unir els seus camins. Tanmateix, l'operació no va arribar a bon port.

Nico Williams va decidir seguir un any més a l'Athletic Club. El seu gran objectiu era intentar arribar a la final de l'Europa League que s'havia de disputar a San Mamés. Amb aquesta motivació, va decidir aparcar qualsevol moviment cap al Camp Nou.

Passats els mesos, i amb un nou mercat de fitxatges en marxa, el FC Barcelona va tornar a la càrrega. La seva amistat amb Lamine Yamal, Pedri i altres joves talents del vestidor culer va alimentar les esperances. Molts donaven per feta l'arribada de Nico Williams al club català.

Tanmateix, en un gir inesperat dels esdeveniments, Nico Williams ha pres un altre rumb. Finalment ha renovat amb l'Athletic Club fins al 2035. Una operació milionària que inclou un salari creixent que comença en els set milions d'euros per temporada.

Nico Williams, assenyalat i defensat

Aquest nou contracte ha aixecat sospites entre l'afició del FC Barcelona. Molts seguidors culers creuen que Nico Williams va utilitzar l'interès del Barça com a eina de pressió per millorar les seves condicions. Alguns l'han titllat de “pesetero” per prioritzar els diners abans que la seva projecció futbolística.

No obstant això, no tothom comparteix aquesta visió. L'internacional espanyol Marc Cucurella, company de Nico a la selecció, ha ofert una altra perspectiva. En una xerrada amb Gerard Romero, ha sortit en defensa del seu amic.

Romero li va preguntar directament si creia que Nico havia preferit "els bitllets al creixement futbolístic". Però la resposta de Marc Cucurella va ser taxativa: "Jo no crec que hagi estat això. Jo crec que a ell li va entrar una mica el cagasso que no l'inscrivissin"

Aquesta reflexió fa referència a les dificultats econòmiques que arrossega el Barça, que han afectat les inscripcions de diversos jugadors en les últimes temporades. Gerard Romero va intentar treure pes a aquest argument, però Marc Cucurella es va mantenir ferm. "Jo a dia d'avui no em fio de ningú", va afegir amb sinceritat.

Marc Cucurella va reconèixer que ell mateix no s'hauria fiat de les promeses de la directiva del Barça. Tot i que el club assegurava que no hi hauria problemes amb la inscripció, els dubtes eren més que raonables. En la seva opinió, Nico Williams va actuar amb prudència davant un context ple d'incertesa.

La renovació de Nico Williams amb l'Athletic, per tant, podria no ser només una qüestió econòmica. També es pot llegir com una decisió basada en la seguretat, l'estabilitat i la desconfiança cap a la gestió del Barça. I això, per a Marc Cucurella, és una cosa completament comprensible.