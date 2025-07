Gran notícia! Florentino prepara un fitxatge galàctic: és el malson de Vinícius Júnior

El Real Madrid encara té molta feina per davant pensant en la pròxima temporada. Als dubtes sobre el centre del camp s'hi sumen les necessitats en defensa i atac. És evident que el conjunt blanc necessita un migcampista com l'aire que respira, però tampoc estaria de més reforçar la defensa amb un central i l'atac amb un ‘9’ de garanties.

En aquest sentit, talents com Rodri, Konaté, Saliba o Haaland no deixen de sonar a les oficines del club. Tanmateix, després de la forta inversió que ha fet Florentino Pérez aquest estiu, per tancar nous fitxatges serà necessari forçar alguna sortida important.

Vinícius Júnior, al centre de totes les mirades

A més de Rodrygo, l'altre gran nom que sona a les travesses per abandonar el Real Madrid és Vinícius Júnior. El brasiler no ha fet una temporada brillant, i el seu rendiment en moments clau ha generat més dubtes que certeses. Florentino Pérez, conscient de la situació, ha decidit frenar la seva renovació, que semblava tancada abans del Mundial de Clubs.

Per ara, la continuïtat de Vinícius està en pausa. El club prefereix esperar a veure com evoluciona la seva situació en els pròxims mesos abans de prendre una decisió definitiva. Mentrestant, els rumors sobre una possible sortida tornen a agafar força, sobretot amb l'Aràbia Saudita a l'aguait.

Fa setmanes que es parla d'una suposada oferta de 350 milions d'euros procedent del futbol saudita. Encara que res no ha estat confirmat oficialment, l'interès existeix i el context no ajuda a calmar els rumors. Amb una xifra així damunt la taula, Florentino Pérez pot prendre qualsevol decisió amb Vinícius Júnior.

Florentino Pérez vol els 350 milions de Vinícius Júnior per fitxar el millor

Florentino Pérez està analitzant totes les opcions. No hi ha res tancat, però la possibilitat de deixar marxar Vinícius a canvi d'una xifra històrica és temptadora. I més tenint en compte que el president somia amb Rodri.

Rodrigo Hernández, actual pivot del Manchester City, és el galàctic que està sonant amb força les últimes setmanes. El migcampista espanyol és una autèntica obsessió per a Florentino Pérez, que veu en ell el substitut perfecte de Casemiro, Kroos i Modric. El seu perfil encaixa perfectament amb el que necessita Xabi Alonso per liderar el centre del camp.

Vinícius Júnior es queda de pedra

Vinícius Júnior segur que s'ha quedat de pedra amb la notícia. Rodri va ser el guanyador de l'última Pilota d'Or, així que la seva possible arribada al Bernabéu podria accelerar la sortida del brasiler. Una situació que, sens dubte, val la pena seguir de prop.

L'estiu promet ser mogut a Chamartín. Entre renovacions congelades i fitxatges galàctics, Florentino Pérez té damunt la taula decisions que marcaran el futur immediat del Real Madrid. Vendre Vinícius Júnior i fitxar el millor migcampista del món, Rodri, és un tema que ha de tractar