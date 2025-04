Gonzalo Miró no es calla res després de l'Atlètic-Barça: 'El que em remata és que...'

Anit, el Metropolitano va acollir l'Atlètic-FC Barcelona, partit en el qual els catalans van aconseguir el pas a la final de la Copa del Rei. El duel va començar amb un Barça dominant i va ser Ferran Torres qui es va encarregar de desequilibrar la balança en la primera meitat, anotant un bonic gol que va resultar ser definitiu. Tot i que l'Atleti va mostrar molta més garra en la segona part, els colchoneros no van aconseguir concretar cap de les seves ocasions i es van acomiadar del torneig.

La victòria del Barça no només els dona el pas a la final, sinó que també els manté vius en totes les competicions aquesta temporada. D'altra banda, l'Atleti viu una realitat molt diferent. Els de Simeone, que semblaven sòlids fa setmanes, s'han enfonsat en l'últim mes, cosa que ha generat una gran frustració tant en l'afició colchonera.

La graderia no està contenta amb el que veu, i un dels comentaris més contundents ha vingut de Gonzalo Miró, veu autoritzada de l'Atlètic. Miró, que és conegut per la seva proximitat al club i la seva honestedat a l'hora d'analitzar els partits, no va dubtar a donar la seva opinió sobre el que va succeir al Metropolitano. Per a ell, el pla de Simeone va ser erroni, i no va dubtar a criticar la falta de claredat tàctica de l'equip.

Gonzalo Miró ho deixa molt clar

Gonzalo Miró no es va mossegar la llengua i va expressar el seu descontentament amb el plantejament de l'entrenador argentí. "És evident que el pla de Simeone va ser erroni quan va canviar la predisposició quatre vegades en la primera part. No van jugar amb la localia, van tirar aquesta basa", va començar dient.

Però Gonzalo Miró no es va quedar aquí i va anar més enllà en el seu discurs. "No s'assabentaven de res ni jugadors ni entrenador. Ja el que em remata és que Simeone no tingui capacitat d'autocrítica en escoltar-lo", va sentenciar.

El comentarista no va ocultar la seva frustració en veure com l'Atleti no va aprofitar la seva condició de local en un encontre tan crucial. La falta de coherència tàctica i els canvis d'enfocament durant la primera meitat van ser punts de crítica per a Miró. Considera que l'equip no va saber aprofitar el seu moment per fer front a un Barça que, malgrat les adversitats, va aconseguir endur-se la victòria.

Les declaracions de Gonzalo Miró no només reflecteixen el malestar generalitzat de l'afició, sinó també la incertesa que envolta la figura de Simeone. La falta d'autocrítica per part de l'entrenador i la falta d'una direcció clara en els partits està portant l'Atleti a un període de dubtes. Aquest estiu podrien produir-se canvis.