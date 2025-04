El Barça guanya a l'Atleti i tots recorden el que va dir Gerard Piqué a les xarxes: 'És u...'

Ja tenim Clàssic a la Copa del Rei. El FC Barcelona ha superat per la mínima l'Atlètic de Madrid i ha aconseguit el pas per a la gran final que es disputarà a Sevilla el pròxim 26 d'abril. Una gran cita entre els dos grans del futbol mundial que pot ser el preludi d'un últim tram de temporada realment apassionant.

Aquesta nit, el Barça ha tornat a demostrar la seva superioritat gràcies a un gol de Ferran Torres a la primera meitat. El '7' ha ocupat la punta de llança davant la inesperada suplència de Lewandowski i ha respost de la millor manera possible: ja suma 16 gols aquest curs.

Però a més, Lamine Yamal ha demostrat estar a l'altura dels millors, mentre que Pedri ha tornat a treure la seva màgia per liderar el joc bonic i alegre del Barça.

Crònica del Barça-Atleti: domini, patiment i alegria

El FC Barcelona ha saltat al Metropolitano amb la idea de plantejar un partit tranquil i amb molt de control. Pedri s'ha convertit en l'amo del centre del camp molt aviat, marcant el ritme de l'esfèric al seu antull i creant moltes oportunitats. Sens dubte, una nova actuació mestra.

De fet, a la segona meitat, quan el Barça més ha patit ha estat quan Pedri ha desaparegut. El '8' ha tingut un tram en què no ha estat capaç de trobar la posició a la medul·lar i l'equip ho ha notat en excés. És per això que l'afició culer recorda el que va dir Gerard Piqué fa ja algunes setmanes.

Gerard Piqué tenia raó

Gerard Piqué és una llegenda del Barça i una veu més que autoritzada per comentar l'actualitat culer. Sempre s'ha caracteritzat per la seva extrema sinceritat, cosa que li ha provocat molts enemics, però també molts admiradors. En aquest sentit, no és estrany que l'afició culer recordi el que va dir el passat 18 de gener de Pedri.

Aquell dia, el Barça va empatar a un contra el Getafe, però Pedri va completar una actuació per al record. Una cosa que Gerard Piqué no va voler passar per alt i ho va reflectir amb un missatge clar a les seves xarxes socials. "Pedri és un escàndol", va dir.

I quina raó tenia. Pedri és el millor jugador del Barça gairebé cada dia i avui no ha estat una excepció. Desprèn classe en cada toc, i a més aquest any li estan respectant les lesions: està demanant lloc per optar a la Pilota d'Or.