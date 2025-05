Gonzalo García frena un fitxatge de 20 milions: 'És molt millor, només necessita jugar'

El nou Real Madrid de Xabi Alonso comptarà amb Gonzalo García des del primer dia. El canterà ha batut tots els rècords aquesta temporada al filial i el tècnic tolosà ha pres la decisió de donar-li una oportunitat. En concret, Gonzalo ha marcat 25 gols en 36 partits, xifres d'autèntic crack que li han obert les portes del primer equip

Gonzalo García està més que preparat per fer el salt definitiu. En els pocs minuts que ha jugat a l'elit ja ha deixat detalls de la seva qualitat. El seu gol davant el Leganés a la Copa del Rei i la seva assistència a Bellingham a Sevilla en són una bona mostra

El cas de Gonzalo García modifica els plans del Real Madrid

La irrupció de Gonzalo tindrà conseqüències clares en la planificació del Madrid. L'afició fa temps que demana un ‘9’ fix i rematador, un perfil tipus Joselu que aporti gols de manera constant. Tanmateix, l'ariet del Castilla està lluny de reunir aquestes qualitats: les seves virtuts són la velocitat, el regat i el xut, i també li agrada molt associar-se fora de l'àrea

L'opció Ante Budimir descartada

En aquest sentit, el Real Madrid va arribar a valorar la incorporació d'Ante Budimir, davanter croat d'Osasuna. El seu perfil encaixa en les necessitats actuals del club i el seu preu és assequible: 20 milions d'euros. No obstant això, el fitxatge ha estat cancel·lat per la confiança que Xabi Alonso vol dipositar en Gonzalo García

Confiança total en Gonzalo García

Aquells que coneixen Gonzalo García asseguren que "és molt millor que Budimir, només necessita jugar i temps per demostrar-ho". Aquesta confiança és la que guia el pla del Real Madrid amb el jove canterà. Gonzalo serà la primera opció per reforçar l'atac, encara que si no rendeix podria sortir al gener

Xabi Alonso vol construir un equip amb jugadors joves i amb projecció. En aquest sentit, la inclusió de Gonzalo García encaixaria a la perfecció en aquesta filosofia. El club vol apostar per potenciar el talent de La Fábrica, per la qual cosa la paciència serà clau per veure Gonzalo brillar

El Real Madrid ha deixat clar el seu compromís amb Gonzalo García. El jove davanter tindrà la seva oportunitat al primer equip i serà peça clau en el nou projecte de Xabi Alonso. El futur sembla brillant per a aquest jove talent: només el temps dirà si aconsegueix consolidar-se com el ‘9’ que el Madrid necessita