Frenkie de Jong continua tenint un gran cartell malgrat el seu rendiment discret al FC Barcelona. Els seus primers mesos al Camp Nou van ser il·lusionants, però últimament el seu protagonisme ha disminuït fins que la seva participació s'ha convertit en residual. Actualment, amb Flick al comandament, el '21' gairebé no juga, cosa que sumada a la seva negativa a renovar obliga la directiva culer a forçar la seva sortida.

En aquest sentit, el Bayern de Múnic ha mostrat interès a incorporar Frenkie de Jong a les seves files. El club bavarès, sota la direcció de Vincent Kompany, busca reforçar la seva medul·lar amb un jugador de les característiques del neerlandès. La possible arribada de De Jong al Bayern podria revitalitzar la seva carrera i li permetria trobar un entorn més propici a les seves necessitats.

En clau Barça, la venda de Frenkie de Jong al Bayern de Múnic seria realment beneficiosa per diversos motius. En primer lloc, el club català es desprendria del segon jugador millor pagat de la plantilla. Però, sens dubte, el que més feliç fa a Flick és que l'adeu del '21' podria significar l'arribada d'un fitxatge que fa molt de temps que demana.

Frenkie de Jong se'n va del Barça per la porta gran: últim favor, canvi de cromos

Al Barça tenen clar que la millor opció que poden prendre amb Frenkie de Jong és deixar-lo marxar. No vol renovar, per la qual cosa podria anar-se'n completament gratis el 2026. I, davant d'aquest escenari, la seva sortida amb rumb al Bayern de Múnic pot ser una oportunitat d'or per al conjunt català.

Sí, perquè a més de desprendre's de Frenkie de Jong, el Barça podria abaratir el traspàs de Joshua Kimmich per aconseguir que vingui a la Ciutat Comtal al gener. El capità del Bayern de Múnic tampoc ha renovat el seu contracte i és lliure de negociar amb qualsevol equip a partir de l'1 de gener. Per tant, per evitar que marxi gratis a l'estiu, la directiva del Bayern podria facilitar la seva venda a principis del 2025.

I és aquí on Frenkie de Jong té un paper fonamental. Si el '21' del Barça accepta marxar al Bayern de Múnic al gener, el seu traspàs podria convertir-se en un intercanvi per Joshua Kimmich. Una opció realment positiva per a ambdues parts.

Frenkie de Jong per Joshua Kimmich, opció real

Per al Barça, l'arribada de Joshua Kimmich significaria reforçar la seva medul·lar amb un jugador polivalent i d'experiència contrastada. A més, la seva incorporació aportaria equilibri i solidesa a l'equip de Hansi Flick. De l'altra banda, el Bayern obtindria Frenkie de Jong, un futbolista amb projecció i talent que tractaria de recuperar la seva millor versió a Alemanya.

La possible sortida de Frenkie de Jong del Barça i l'arribada de Joshua Kimmich representarien moviments estratègics per a ambdós clubs. Això sí, tot i que encara no hi ha confirmacions oficials, les negociacions podrien intensificar-se les pròximes setmanes.