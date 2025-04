Gir de 180 graus, Hansi Flick s'il·lusiona: el seu fitxatge favorit, més a prop del Barça

A aquestes alçades de la temporada ningú dubta que la gran campanya que està realitzant el Barça té un 'culpable': Hansi Flick. L'entrenador alemany va aterrar al Barça el passat estiu amb molts deures per fer i els està complint a la perfecció. Ha retornat l'orgull a l'equip i afició, el Barça amb bon joc, es manté viu en totes les competicions en disputa.

En el campionat de lliga manté el lideratge a 4 punts del Real Madrid a poques jornades de la finalització del campionat. A la Copa s'enfrontarà al conjunt blanc a la final a disputar a finals d'aquest mes d'abril a Sevilla. A la Champions League, el Barça ja està a semifinals i és seriós candidat a jugar la final d'aquesta edició.

Hansi Flick ha retornat el somriure al club després d'unes temporades força aciagues a nivell de joc i títols. Ha sabut treure el màxim rendiment de cadascun dels integrants de la plantilla que li estan retornant a base de rendiment la seva confiança. Hansi Flick vol més i ja està pensant en possibles reforços que millorin la competitivitat de la plantilla.

Hansi Flick i les seves prioritats

La direcció esportiva del Barça ja està treballant des de fa mesos en la configuració de la plantilla de cara a la pròxima campanya. Hansi Flick ha indicat quines són les demarcacions a reforçar i Deco treballa en diverses alternatives per posició. A part dels laterals, on es busca més competència per als titulars, la parcel·la ofensiva és clau.

Hansi Flick desitja la incorporació d'un extrem esquerre que sigui hàbil i pugui també jugar per dins. Es pensa en un futbolista contrastat que pugui acceptar el rol de suplent per dosificar a Raphinha o Lamine Yamal. En aquest sentit, Hansi Flick veuria amb bons ulls la incorporació de l'extrem del Bayern, Leroy Sané de 29 anys, al qual coneix a la perfecció.

Leroy Sané el desitjat

L'extrem del Bayern encara no ha arribat a cap acord amb el seu club per renovar el contracte. El davanter queda lliure aquest pròxim estiu i no es descarta que el futbolista pugui abandonar el Bayern. En les últimes setmanes, han anat creixent les veus autoritzades que desaconsellen al conjunt bavarès la renovació de l'extrem.

Alguns exjugadors de la Selecció Alemanya com Jürgen Kholer o Jens Lehmann han criticat durament a Sané pel seu baix rendiment. Segons aquests ex-jugadors, encara que Sané és un gran jugador amb grans qualitats, les explota a ràfegues. La idea que Sané es creu un divo, que acaba frustrant a la gent que treballa amb ell, és reiterativa.

Si el Bayern acaba per no renovar al seu davanter, Sané podria estar més a prop del Barça. Hansi Flick el coneix del seu pas per la selecció germànica i pensa que pot ser un bon actiu que completi el trident. Per al Barça, seria una clara oportunitat de mercat atès que no hauria d'abonar fitxatge, el davanter alemany arribaria com a agent lliure.