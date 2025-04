Gir radical al mercat de fitxatges, abandona el Barça i gairebé ningú ho esperava

Queden uns quants mesos perquè acabi la temporada, però el Barça de la pròxima campanya ja comença a agafar forma i ho fa definint les primeres sortides. Com era d'esperar, hi ha diversos jugadors que no entren en els plans de Hansi Flick i que, per tant, ja fa diverses setmanes que comencen a maquinar les seves respectives sortides. Ara bé, 'e-Notícies' ha tingut accés a conèixer el nom del primer integrant que ja ha comunicat la seva decisió al Barça: té contracte en vigor, però vol marxar aquest mateix estiu.

El Barça de la pròxima temporada encara no ha començat a caminar, però sí que s'han començat a definir els primers moviments vinculats al mercat de fitxatges. I compte, no tots van vinculats als fitxatges, també van vinculats a les possibles marxes de jugadors amb poc protagonisme sota la direcció del DT alemany Flick. De fet, en aquestes últimes hores hi ha hagut un gir radical en el mercat de fitxatges: un jugador que semblava voler complir amb el seu contracte ha canviat radicalment d'idea.

Hi ha diversos jugadors del primer equip culer que estan a la rampa de sortida, però un d'ells no tenia previst sortir, encara que tot ha canviat en aquestes últimes hores. El missatge de Hansi Flick ha estat molt clar durant gairebé tota la temporada, motiu pel qual aquest jugador, amb contracte en vigor, ja s'ha mogut de forma definitiva. Pau Víctor, Pablo Torre, Ansu Fati i fins i tot Andreas Christensen són jugadors que estan a la rampa de sortida, però n'hi ha un que, de forma inesperada, s'ha reunit amb Deco.

Gir radical en el mercat de fitxatges, abandona el Barça i gairebé ningú ho esperava

En el món del futbol tot pot passar i més quan arriba el famós mercat de fitxatges, clau perquè molts conjunts millorin les seves plantilles. En aquest mercat de fitxatges el Barça té diversos objectius, però Joan Laporta sap que haurà d'activar-se un cop es defineixin algunes vendes. Una d'aquestes ja està totalment definida i un detall ho demostra: un jugador del Barça amb contracte en vigor acaba de canviar d'agent i s'ha comunicat amb Deco.

Aquest futbolista no és altre que Iñaki Peña, segon porter del Barça actual darrere de Wojciech Szczęsny, porter que s'ha fet amb el lloc de titular. Amb la lesió de Ter Stegen, Peña va començar sent titular davant de Wojciech Szczęsny, però, amb el pas de les jornades, el porter alacantí ha quedat en l'ostracisme. En aquestes últimes hores, Iñaki Peña s'ha posat en contacte amb Deco per comunicar-li que ha canviat d'agent, cosa que demostra que s'està preparant per trobar nou club.

Recentment, Iñaki Peña ha iniciat les negociacions per fitxar per AC Talent, l'empresa que lidera Arturo Canales i que té en cartera a Pablo Torre o Héctor Fort, entre altres. A mes i mig perquè acabi la temporada, Peña ha decidit moure fitxa, ja pensant en un mercat de fitxatges que serà clau perquè trobi nou equip per competir. El Barça ja ho sap de primera mà, ja que Peña es va reunir amb Deco, director esportiu, per comunicar-li aquest nou i inesperat canvi de representant.