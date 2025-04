Confirmat, Frenkie de Jong respon a l'ultimàtum del FC Barcelona: 'M'ho...'

Frenkie de Jong està mostrant la seva millor versió des que Hansi Flick ha ocupat el càrrec d'entrenador, una cosa que semblava impossible. El '21' venia de realitzar diverses temporades decebedores a nivell esportiu i, a més, algunes de les seves actituds tampoc havien agradat. L'afició de la Ciutat Comtal semblava estar farta, però el seu bon rendiment actual ha fet oblidar tots els fantasmes del passat.

El gran nivell ofert per Frenkie de Jong ha fet que Marc Casadó desaparegui dels plans de Flick, però no només això. Als despatxos porten diversos anys treballant en la renovació del seu contracte, que finalitza el 2026, però fins a la data no havien obtingut resposta. Laporta, davant tal situació, havia llançat un ultimàtum a l'holandès: o renoves abans de l'estiu o te'n vas; finalment, tot apunta que ja ha donat una resposta.

Els anys de Frenkie de Jong al FC Barcelona

Frenkie de Jong va arribar al Barça el 2019 provinent de l'Ajax quan semblava el jove més prometedor en la posició de migcampista. Li va costar al conjunt català 86 milions d'euros, una quantitat molt alta tenint en compte els pocs mèrits que havia fet. La idea de la directiva catalana era que fos una peça clau en el futur projecte del club.

Cobrant aproximadament 20 milions a l'any i per desgràcia per al Barça, Frenkie de Jong no ha estat a l'altura. De fet, malgrat haver tingut grans moments, s'ha passat gran part de la seva estada a la Ciutat Comtal lesionat. El colmo va ser quan va intentar forçar per jugar l'Eurocopa malgrat tenir una greu lesió al turmell.

Tanmateix, ara tot ha canviat. Frenkie de Jong viu el seu millor moment al Barça i està disposat a quedar-se. Sap que és important per a Flick i acceptarà les noves condicions que li ha proposat el club català, que són realment atractives.

La resposta de Frenkie de Jong per renovar

Frenkie de Jong ha respost a l'ultimàtum de Laporta: vol quedar-se i renovarà. El Barça li ofereix una reducció en la clàusula de rescissió, passant de 400 milions a 80 i un ajust salarial força cridaner. El club català reduirà una mica el seu sou fix per augmentar els bonus en cas de complir certs objectius, proposta que el '21' considera justa: "m'ho mereixo".

Porta uns partits molt bons i sembla que el seu paper davant el Girona ha acabat per convèncer la cúpula del Barça. Hansi Flick és un enamorat del seu joc i vol que es quedi a tota costa. A més, ara Frenkie de Jong també està d'acord amb aquesta idea, així que el seu futur sembla clar: seguirà jugant a la Ciutat Comtal.