Tot canvia per a Eric Garcia, el que ha passat és definitiu: Hansi Flick ja ho sap

Eric García ha estat una de les grans sorpreses de la temporada al FC Barcelona. El defensor, que va començar la campanya passada amb molts dubtes, s'ha guanyat un lloc a l'onze titular de Hansi Flick gràcies a la seva polivalència i el seu esforç incansable

De fet, després d'un excel·lent gol contra l'Oporto a finals de gener, el seu futur al club es va transformar. Flick li va donar la confiança que necessitava, i Eric García va respondre amb escreix

Un canvi d'actitud i de rol

Al principi de la temporada, Eric García semblava destinat a abandonar el Barça. La competència a la defensa era ferotge, i la seva manca de protagonisme era evident

Tanmateix, el defensor espanyol, conegut per la seva capacitat d'adaptació, va aprofitar la seva oportunitat i va demostrar ser un jugador clau

Gràcies a la seva polivalència, jugant com a lateral dret i central, ha ofert un rendiment excel·lent

Aquest gran nivell no va passar desapercebut per a Hansi Flick, que ràpidament va canviar d'opinió i el va veure com un actiu valuós per a l'equip

L'absència a la Selecció Espanyola

Amb la seva gran temporada, molts esperaven que Eric García tornés aviat a la Selecció Espanyola

La baixa de Dani Carvajal a la dreta semblava l'oportunitat perfecta perquè Eric es fes un lloc a la convocatòria de Luis de la Fuente per a la Nations League

Tanmateix, per a disgust de molts, Luis de la Fuente va optar per convocar jugadors com Òscar Mingueza i Pedro Porro en el seu lloc.

L'error de Luis de la Fuente

Mingueza i Porro no van estar a l'alçada a la final davant Portugal, cosa que va portar moltes crítiques a la decisió de no convocar Eric García

El seu rendiment al Barça ha estat molt més sòlid i consistent que el dels jugadors escollits

Aquesta manca de confiança en Eric García de Luis de la Fuente ha estat un tema de debat al futbol espanyol. En haver caigut davant Portugal, molts ja demanen la inclusió immediata del central blaugrana a la pròxima convocatòria

El futur d'Eric García

Tot i aquest error, s'espera que Eric García torni aviat a la Selecció Espanyola. Hansi Flick el recolza totalment, i el seu retorn al combinat nacional és qüestió de temps

Després d'una temporada destacada, Eric García s'ha convertit en un dels jugadors més destacats del Barça i té el potencial suficient per esdevenir un pilar important en defensa