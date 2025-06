Giro de 180 graus amb Álvaro Carreras: el Madrid ho deixa clar al Benfica

El Real Madrid està molt interessat a fer-se amb els serveis d'Álvaro Carreras. Des de fa setmanes es comenta que el club blanc aposta fort pel carriler del Benfica. El seu fitxatge seria clau per reforçar la línia defensiva, ja que ha fet una gran temporada i coneix a la perfecció el club.

Álvaro Carreras destaca per la seva velocitat, solidesa defensiva i excel·lent lectura del joc. Aquestes qualitats li permeten pujar amb perill per la banda. Sens dubte, encaixaria a les mil meravelles en el pla que Xabi Alonso vol implementar al Santiago Bernabéu.

El Real Madrid necessita un jugador amb el seu perfil, alhora que algú que conegui els seus valors (per haver estat a La Fábrica). Ni Fran García ni Ferland Mendy han convençut el club ni el tècnic a la banda esquerra. És per això que Álvaro Carreras agrada tant, però hi ha un obstacle.

El Benfica es planta contra el Madrid per Álvaro Carreras

Tot i que semblava tot encarat, la situació ha canviat. El Benfica s'ha plantat i no vol rebaixar ni un euro del preu d'Álvaro Carreras. Els portuguesos exigeixen 50 milions d'euros per deixar-lo sortir, xifra molt més alta del que el Madrid està disposat a pagar.

L'acord semblava tancat fa unes setmanes, però ara, les diferències entre ambdues parts són evidents. El Real Madrid només acceptarà l'operació si no supera els 35 milions. Aquest límit és ferm segons ha deixat clar la directiva blanca.

De moment, el fitxatge d'Álvaro Carreras està en stand by. El Real Madrid no pensa pujar la seva oferta i el Benfica no baixarà les seves pretensions. Aquesta situació manté el futur del jugador a l'aire i genera incertesa entre ambdues parts.

Què passarà amb Álvaro Carreras?

Serà clau veure si alguna de les parts cedeix per desbloquejar l'operació. Álvaro Carreras és un jugador molt cobejat i la seva possible arribada al Bernabéu entusiasma l'afició madridista. Tanmateix, el preu és una barrera important que podria complicar la negociació.

El que és un fet és que Álvaro Carreras és una opció ideal, però les diferències econòmiques frenen el seu fitxatge. Xabi Alonso espera comptar amb un lateral de garanties per a la propera temporada, però l'operació encara no està tancada. Caldrà estar atents a les properes setmanes per conèixer el desenllaç d'aquesta negociació que podria marcar el futur defensiu del club.