Deco tenia raó, Laporta no li va fer cas i ara ho lamenta: 'Està brillant a...'

El tàndem format per Deco i Joan Laporta ha donat moltes alegries al FC Barcelona en els últims mesos. Fa dos anys, en un moment de màxima necessitat, Laporta va apostar per la figura de Xavi Hernández i va encertar de ple. Encara que l'etapa del mític ‘6’ no va acabar com tothom esperava, va permetre debutar Lamine Yamal i Pau Cubarsí.

Tanmateix, va ser l'arribada de Deco la que va marcar un salt qualitatiu en la direcció esportiva. De la seva mà va arribar Hansi Flick, i amb ell els èxits assolits aquesta temporada. El Barça ha guanyat títols importants i ha mostrat un joc sòlid i vertical, però no tot han estat encerts en aquesta nova etapa.

L'avís de Deco no va evitar l'error de Laporta

L'estiu passat, Deco, Flick i Laporta es van reunir per planificar reforços. El tècnic alemany va demanar un jugador de banda per completar l'atac. Junts van valorar diversos candidats, els millors del món, i la decisió final sembla que no va ser del tot encertada.

Joan Laporta va proposar Nico Williams com a opció prioritària. Flick es va decantar per Dani Olmo, que va ser l'escollit finalment. Tanmateix, Deco tenia un altre aspirant en ment: Désiré Doué.

Désiré Doué, el millor jove de la Champions a qui Laporta va rebutjar

Désiré Doué ha brillat aquesta temporada i ha estat coronat com el millor jugador jove de la Champions League. La seva actuació a la final, amb dos gols, va confirmar la seva qualitat. Si el Barça hagués fitxat Doué, ell i Lamine Yamal haurien format un duet explosiu a les bandes.

En aquest sentit, el fitxatge frustrat de Doué és ara motiu de reflexió al Barça. Deco ja va mostrar el seu convenciment sobre el talent del francès, que ara llueix al PSG. Per la seva banda, Laporta assumeix el seu error, però entén que era el que tocava fer: era una aposta arriscada.

El preu va frustrar l'arribada de Désiré Doué

L'alt preu demanat pel Stade Rennes va frustrar el fitxatge de Doué. El PSG va pagar 50 milions per fer-se amb els seus serveis quan encara no havia demostrat gairebé res. Mentrestant, Laporta va decidir apostar per Dani Olmo pagant 55 milions: un jugador molt bo, però que no ha rendit tan bé.

La banda esquerra continua sent un objectiu

Aquest estiu, la banda esquerra continuarà sent una prioritat per al Barça. Lamine Yamal destaca per la dreta, i és el present i futur. Doué hauria estat la parella ideal per a ell per l'altre costat; Deco i Laporta hauran de buscar noves opcions per reforçar l'atac.

Deco i Laporta han aconseguit grans èxits al Barça. Tanmateix, el mercat de fitxatges sempre implica riscos i errors. La història de Désiré Doué i Dani Olmo n'és un exemple clar.

El futur del FC Barcelona dependrà de continuar encertant en les seves decisions i enfortir les àrees clau per continuar lluitant al més alt nivell.