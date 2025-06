Gerard Piqué truca al Barça per demanar un gran favor: Joan Laporta ja ha respost

Gerard Piqué ha estat un dels jugadors més importants en la història del FC Barcelona. Juntament amb Puyol va formar una de les millors parelles de centrals que es recorden en el futbol europeu. Junts van aixecar tots els títols possibles: Champions, Lligues i Copes del Rei

Tanmateix, Gerard Piqué va decidir penjar les botes relativament aviat. Ho va fer a mitja temporada per sorpresa de tothom, concretament el 3 de novembre de 2022. Des de llavors, ha centrat la seva energia en altres àrees de la seva vida, especialment en el món empresarial

Els negocis de Gerard Piqué

Va ser un dels grans impulsors de l'empresa Kosmos, amb la qual va adquirir els drets de la Copa Davis de tennis. Tot i que la seva aventura en aquest sector no va tenir l'èxit esperat, no va trigar a reenfocar la seva carrera cap al que millor coneix: el futbol

Gerard Piqué va crear la Kings League, un torneig que ha revolucionat la manera de consumir futbol. També va comprar el FC Andorra, un club modest que ha aconseguit grans èxits en molt poc temps. Aquest any, l'equip ha tornat a ascendir a la Segona Divisió (actual Lliga Hypermotion), cosa que suposa un nou repte per a l'exjugador culer en el seu rol com a president

Convertit en màxim responsable de l'Andorra, l'objectiu de Gerard Piqué és clar: consolidar el club en el futbol professional i convertir-lo en un referent esportiu del país. Per aconseguir-ho, sap que necessita reforços de qualitat. I com és habitual en ell, no ha dubtat a tirar d'agenda

Gerard Piqué truca a Joan Laporta

Tota una vida al Barça li ha deixat molts contactes, i un d'ells és Joan Laporta. Gerard Piqué ha trucat al president culer per demanar-li un favor important. Sabent que el Barça Atlètic ha baixat a Segona Federació, Piqué vol que l'Andorra sigui el banc de proves per a les noves perles que vagin sorgint de La Masia

La seva proposta és senzilla: acollir els joves més prometedors del club i donar-los minuts en una competició molt més exigent. Joan Laporta ha rebut la proposta amb molta il·lusió, ja que entén que el filial culer, ara en una categoria inferior, no pot garantir el nivell competitiu òptim per als millors. Per això veu amb bons ulls tancar una aliança estratègica amb l'Andorra

Si tot va com s'espera, aquest estiu es produiran els primers moviments Diversos jugadors del Barça podrien vestir la samarreta de l'Andorra i continuar creixent sota el paraigua d'un vell conegut del club. Una operació que beneficia tothom i que, sens dubte, enforteix encara més els llaços entre Joan Laporta i Gerard Piqué