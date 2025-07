Gerard Piqué es frega les mans: de titular al Barça a jugar regalat a l'Andorra

Gerard Piqué ja es frega les mans amb l'últim regal del Barça, que li deixarà un davanter titular per al seu Andorra, club que ha tornat a la Segona Divisió espanyola. Gerard Piqué manté una gran relació amb Joan Laporta i busca que el Barça li cedeixi un titular: havia de ser important amb Flick, però ara podria recalar a l'Andorra. Aquesta és la idea de Gerard Piqué, president de l'Andorra i exfutbolista del Barça que somia portar el club andorrà al més alt del futbol espanyol

Després de tancar l'arribada d'Áron Yaakobishvili, porter del Barça que jugarà cedit a l'Andorra, Gerard Piqué somia endur-se una altra perla del Barça que és titular habitual. Joan Laporta i Hansi Flick estan estudiant el moviment, però tot sembla indicar que es durà a terme. El Barça confia molt en Gerard Piqué i sap que l'Andorra és un bon destí perquè molts jugadors de la pedrera i futbolistes sense minuts es desenvolupin com cal: nou fitxatge en camí

El curiós en aquesta ocasió és que Gerard Piqué estaria a prop d'endur-se un davanter titular gairebé regalat. El Barça treballa per completar un moviment en què ha estat clau la figura de Gerard Piqué, president de l'Andorra que està construint un projecte jove i molt ambiciós. La intenció de Gerard Piqué és molt clara: vol fitxar un titular del Barça que arribaria cedit a l'Andorra, fitxatge totalment descomunal per a la Segona Divisió espanyola

Barça i Andorra ultimen els detalls per tancar una operació molt beneficiosa per a Gerard Piqué. L'Andorra de Segona Divisió es farà amb els serveis d'un davanter titular del Barça, que amb l'arribada de Marcus Rashford s'ha quedat sense lloc. De fet, el Barça tenia previst endur-se'l a la gira per Àsia, però el fitxatge de Rashford ho ha cancel·lat tot completament: adeu al Barça, se'n va amb Gerard Piqué

Gerard Piqué vol endur-se diversos descartats de Flick i el primer serà Jan Virgili, extrem esquerre del Barça amb fitxa del filial. A Virgili li queda petit el filial, motiu pel qual farà les maletes en direcció a l'Andorra de Gerard Piqué

Excepte sorpresa, l'operació serà una cessió simple, de manera que el Barça continuarà tenint el control sobre el jove jugador, tocat per l'arribada de Marcus Rashford. Virgili ha estat titular indiscutible al Juvenil A i, tot i la seva joventut, va agafar pes en el tram final de temporada amb el Barça Atlètic, que va baixar de categoria