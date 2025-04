Florentino pagarà més de 100 milions perquè s'acomiadi de Simeone: fitxatge TOP

La rivalitat entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid és un dels enfrontaments més emblemàtics del futbol mundial. Des de fa dècades competeixen per fer-se amb el control de la capital espanyola. I la recent eliminatòria de Champions League entre ambdós equips només ha servit per acrecentar la tensió entre els dos clubs.

A nivell esportiu, ambdós lluiten pels mateixos objectius: Champions League, lliga i Copa del Rei. No obstant això, ara no només coincideixen al camp, sinó també al mercat de fitxatges, ja que ambdós somien amb la mateixa incorporació. La medul·lar de Real Madrid i Atleti necessita ser reforçada, així que Enrique Cerezo i Florentino Pérez ja s'han posat mans a l'obra.

El Real Madrid busca un pivot defensiu

Florentino Pérez ha identificat la necessitat de reforçar la medul·lar després de la marxa de Toni Kroos i la recent lesió de Dani Ceballos. Busca un pivot de qualitat que pugui assegurar l'equilibri de l'equip al marge de l'andalús, qui estava sent l'eix de la medul·lar blanca.

Al llarg de la temporada han sonat diversos noms per ocupar aquest rol, però l'últim a unir-se a la llista de fitxatges és Enzo Fernández, migcampista del Chelsea. L'argentí ha demostrat la seva qualitat a la Premier League, la qual cosa ha atret l'atenció de clubs de tota Europa.

La seva capacitat per recuperar pilotes, distribuir el joc i la seva visió el converteixen en una opció ideal per al Real Madrid. No obstant això, no només el Madrid està interessat en ell, ja que l'Atleti també el vol. Sens dubte, Enzo Fernández està a l'agenda dels millors equips d'Europa.

Enzo Fernández, també en l'òrbita de l'Atlètic de Madrid

L'Atlètic de Madrid també ha posat els seus ulls en Enzo Fernández. El Cholo Simeone considera l'argentí el reemplaçament ideal per a Rodrigo De Paul, qui podria sortir del club en el pròxim mercat.

Simeone ha identificat Enzo Fernández com un jugador amb gran projecció i capacitat per aportar equilibri al seu esquema tàctic. No obstant això, la competència amb el Real Madrid complica aquesta operació.

El poder econòmic del Real Madrid

El Real Madrid compta amb un poder econòmic que li permet competir pels grans fitxatges. Florentino Pérez està disposat a fer un esforç per assegurar l'arribada d'Enzo Fernández amb una oferta de 120 milions d'euros.

Aquesta quantitat posaria el Real Madrid en una posició d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid, que, malgrat el seu interès, no podria igualar el desemborsament dels blancs.

La lluita per Enzo Fernández promet ser un dels culebrons del pròxim mercat de fitxatges. L'Atlètic de Madrid haurà de conformar-se amb les seves opcions actuals o buscar altres reforços si no pot competir amb el poder econòmic blanc.

Mentrestant, el Real Madrid continua avançant en el seu intent per fitxar el migcampista argentí, que podria convertir-se en una peça clau en la seva medul·lar.