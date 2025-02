Gavi, mediocampista andaluz del Barça, no fue titular en el partido de Copa contra el Atlético de Madrid, pero fue protagonista algunas horas después del encuentro tras hablar en redes. Gavi no cuajó un buen partido entrando desde el banquillo: con él en el campo el Barça encajó los dos goles finales del Atlético de Madrid, los cuales significaron el empate. A pesar de que Gavi no fue importante sobre el césped, sí que lo fue fuera de este, pues se pronunció sobre el nuevo fichaje del Barça, que ya es oficial.

Hansi Flick apostó por Dani Olmo en el equipo titular y, por consiguiente, el mediocampista andaluz Gavi fue suplente, aunque tuvo minutos en la segunda mitad del encuentro de Copa. Gavi no tuvo su noche en Montjuïc, sobre todo porque entró frío y con el partido más abierto que nunca: el Barça perdió control y el Atlético selló el empate. A pesar del empate final (4-4), que deja abierta la eliminatoria, Gavi no dudó en hablar tras el partido y lo hizo para alabar el último fichaje del Barça: ya oficial.

Gavi fue algo criticado en las redes sociales tras el final del partido, pero hay que recordar que el canterano sale de lesión y que venía cuajando grandes actuaciones previamente. A pesar de las críticas, Gavi es y seguirá siendo muy importante para un Hansi Flick que le sigue viendo cabida en el once tipo del Barça en las grandes noches. Además de ser un jugador importante en el vestuario, Gavi también mantiene dicho status fuera de los terrenos de juego: se pronuncia sobre el nuevo fichaje del Barça, ya es oficial.

Gavi habla tras la Copa y da la bienvenida al nuevo fichaje del Barça: 'Fue mi...'

El Barça de Hansi Flick empató (4-4) en la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, pero eso no impidió que Gavi hablara. El mediocampista andaluz fue protagonista porque, horas antes del partido contra los colchoneros, se manifestó en redes sociales a favor del nuevo fichaje del Barça, que ya se ha confirmado. Este nuevo fichaje no es otro que el de Sergi Milà, nuevo entrenador del Barça Atlètic en detrimento de Albert Sánchez, que ha sido destituido como DT principal del filial.

Los resultados en el filial no eran nada buenos y el Barça ha decidido destituir a Albert Sánchez, quien será reemplazado por Sergi Milà. Milà fue uno de los entrenadores de Gavi en la Masia, motivo por el que el andaluz, con quien guarda buena relación, se manifestó celebrando el nuevo fichaje del filial culer. Hasta el momento, Sergi Milà era el coordinador de fútbol 11 del Barça, pero ahora cogerá las riendas del banquillo del Barça Atlètic con el objetivo de salvar la categoría.

El nuevo entrenador del Barça Atlètic vuelve a los banquillos después de unas temporadas de coordinación en la estructura del Fútbol 11 y en la dirección del departamento de Metodología. El currículum de Sergi Milà incluye más de 20 temporadas en todas las categorías formativas del Barça. Gavi no dudó en celebrar el aterrizaje de Milà al filial, que ocupa la penúltima posición de la clasificación a falta de 13 jornadas para finalizar la Primera Federación RFEF.