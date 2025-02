Gavi diu el que molts pensen sobre l'expulsió de Fermín López: 'El Madrid...'

Gavi s'ha convertit en el gran protegit de l'afició culer. Gràcies a la seva empenta i coratge, el '6' del Barça s'ha guanyat l'afecte dels seguidors que donen suport a l'equip català. Sempre es deixa l'ànima dins del terreny de joc i tampoc dubta a protegir els seus companys públicament: és un pilar per al vestidor.

De fet, Gavi va tornar a exercir com a líder una vegada més després de la victòria del Barça davant el Sevilla. Ahir, els de Hansi Flick es van emportar tres punts del Sánchez-Pizjuán després d'un partit realment treballat en què van acabar amb deu per la polèmica expulsió de Fermín López. L'ex del Linares, que acabava de sortir al camp, va tenir temps per marcar un gol i veure la targeta vermella.

Gavi surt en defensa de Fermín López

La primera meitat del Sevilla-Barça va ser molt igualada, amb alternatives constants per a ambdós equips i amb una alta intensitat. Precisament, en aquest sentit, Gavi, que sempre dona el 100%, va veure la targeta groga abans del descans, condicionant els plans de Flick. Aquesta amonestació el va portar a ser substituït a la mitja part i va permetre l'entrada de Fermín, que es convertiria en el gran protagonista.

Fermín, només saltar a la gespa del Sánchez-Pizjuán, va rebre una passada de Pedri i va connectar un brillant cop de cap per posar per davant el Barça. No obstant això, pocs minuts després, va ser expulsat. El col·legiat Hernández Hernández va castigar una dura entrada de Fermín López sobre Sow amb groga, però el VAR va reclamar la seva atenció per indicar-li que la sanció podia ser encara més gran.

I així va ser, Fermín López va rebre la vermella i es va haver de marxar al túnel de vestidors fa temps. Una jugada que va permetre al Sevilla ficar-se de ple en el partit i que ha provocat la indignació de Gavi. Sí, perquè l'amic de Fermín va voler parlar públicament del que va succeir després del partit i va deixar un missatge molt aplaudit per l'afició culer.

Gavi es recorda del Madrid després del de Fermín

Gavi es va mostrar molt crític amb la decisió de Hernández Hernández. El '6' va assegurar que, per a ell, la jugada era de targeta groga. I no només això, sinó que va voler posar com a exemple l'acció que va protagonitzar Ceballos en el derbi davant l'Atleti i que va ser sancionada, precisament, amb targeta groga.

"Ahir en el Madrid-Atlètic va succeir una jugada bastant semblant; avui li ha tret vermella (a Fermín López), però li podia haver tret groga", va reconèixer Gavi davant els mitjans. En concret, l'andalús fa referència a una dura entrada de Dani Ceballos que no va tenir el mateix final.

Sens dubte, Gavi és el perfecte exemple de líder i ahir ho va tornar a demostrar. Sempre defensant els seus i, per postres, atacant l'etern rival. Té la lliçó molt ben apresa i l'afició culer li ho fa saber amb les seves mostres d'afecte.