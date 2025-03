Dani Olmo envia un missatge clar a Joan Laporta i Deco: 'És un altre nivell, és únic'

Encara que el protagonista del passat mercat estival no va ser un altre que Nico Williams, l'única incorporació del Barça va ser Dani Olmo. Amb el pas dels mesos ha quedat clar que Joan Laporta i Deco van encertar de ple apostant pel mitjapunta català. Des de la seva arribada, el '20' ha demostrat la seva gran qualitat a base de joc, gols i assistències malgrat tot el que ha passat amb els seus problemes d'inscripció.

Malgrat els problemes físics que té, procliu a ells des de fa temps, Dani Olmo ha demostrat ser un jugador de nivell TOP mundial. La seva adaptació a l'equip ha estat immediata i Hansi Flick no ha dubtat a col·locar-lo com a titular quan ha estat en plenes condicions. Ara, el de Terrassa, des de la concentració de la Selecció Espanyola, ha llançat un missatge clar a Laporta, Deco i tota la cúpula culer.

El missatge de Dani Olmo no deixa lloc a dubtes: és el futur del Barça

Des de la concentració de la Selecció Espanyola, Dani Olmo ha elogiat la figura de Lamine Yamal. El '20' assegura que la joia de La Masia és diferent de la resta i que "al vestidor al·lucinen" amb el rendiment que mostra jornada rere jornada a la seva curta edat. Però a més, Olmo ha reconegut que Lamine "és un altre nivell, és únic".

Les paraules de Dani Olmo s'han considerat una advertència a la directiva culer, encapçalada per Joan Laporta i Deco. Com bé indica, Lamine Yamal és un producte de La Masia, un jugador diferent, amb un talent innat que ha de seguir al Barça. Sota cap circumstància el club es pot permetre que el futur de Lamine no estigui lligat al Camp Nou durant molts anys.

Joan Laporta fa cas a Dani Olmo: la renovació de Lamine Yamal està en marxa

Joan Laporta ha escoltat atentament a Dani Olmo i accepta el seu consell: renovarà a Lamine Yamal tan aviat com pugui. Actualment, Lamine té signat fins al 2026 amb una clàusula de 1.000 milions, però el club, la seva família i el seu agent, Jorge Mendes, van pactar ampliar el seu contracte fins al 2030. La renovació tindrà lloc quan s'oficialitzi la majoria d'edat de Yamal.

Lamine Yamal complirà la seva majoria d'edat el pròxim 13 de juliol i serà en aquests moments que podrà oficialitzar-se la seva renovació de contracte. Per part del talentós jugador, la voluntat i compromís de seguir al Barça són totals i absoluts. El seu agent ja hauria informat al club de la disponibilitat de Lamine per signar quatre temporades més.