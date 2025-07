Florentino Pérez, molt penedit, assumeix el seu error: no té nivell per al Reial Madrid

El central format a la pedrera del Real Madrid, Raúl Asencio, va signar el seu nou contracte a finals de març que el lliga amb l'entitat blanca fins al 2029. La seva clàusula puja fins als 100 M d'euros i el seu sou anirà augmentant significativament en les pròximes temporades. Segons Marca, el central canari passarà a cobrar la pròxima temporada 6,2 M i podria arribar als 9 en l'última campanya.

A La Lliga ha disputat aquesta temporada 23 partits, totalitzant 1673 minuts de joc efectiu en què ha repartit 2 assistències. El canari està vivint un somni: en qüestió de mesos la seva vida ha fet un tomb de 360 graus. De jugar al filial blanc a convertir-se en peça clau del primer equip.

Amb una oportunitat que va sorgir per les baixes de jugadors titulars per lesions, Carlo Ancelotti va haver de recórrer al jove format a la pedrera. El canari ha complert i, en certs partits, les seves actuacions han estat meritòries, guanyant-se la confiança del tècnic. El reconeixement del club li ha arribat en forma de renovació i millora significativa de les seves condicions econòmiques.

La renovació que el converteix en galàctic

Davant el bon fer a la Lliga i en alguns partits de Champions, el Real Madrid no va trigar a reaccionar oferint-li un contracte milionari. El nou contracte del defensa no és només una extensió en el temps, sinó que Asencio s'assegura un lloc de privilegi en el projecte merengue. Segons les informacions de Marca, el format a la pedrera es convertirà en un dels futbolistes més ben pagats de la plantilla.

Aquest contracte no només té un valor econòmic, sinó també simbòlic. Raúl Asencio passa a formar part del selecte grup de futbolistes que representen el futur del club. El nou contracte consolida Asencio com a peça fonamental del primer equip blanc.

El Mundial de Clubs condemna el rendiment d'Asencio al Real Madrid

El Mundial de Clubs de la FIFA 2025 està sent un torneig una mica més que complicat per al central blanc Raúl Asencio. El '35' del Real Madrid ha disputat un total de 3 partits com a titular i un com a suplent, acumulant un nombre d'errors difícil de justificar. A la semifinal contra el PSG, el central torna a sortir a la foto en un error greu en l'1-0.

En partits anteriors també va tenir actuacions molt poc afortunades: contra l'Al-Hilal va provocar el penal que va facilitar l'empat de l'equip saudita. Contra el Pachuca mexicà va ser expulsat al minut 7 per una agafada maldestra a la vora de l'àrea. Florentino Pérez comença a qüestionar-se seriosament si la seva renovació amb el contracte galàctic signat va ser un gran error.