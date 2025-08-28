Fichaje de lujo para el Barça de Hansi Flick: Nuevo compañero para Pau Cubarsí

El Barça vive un momento de cambios importantes en la línea defensiva. Tras una temporada exigente y con la salida de piezas clave, la planificación deportiva se centra en construir un bloque sólido y de garantías. En esa búsqueda, Hansi Flick tiene claro que necesita reforzar la zaga con proyección de futuro.

El técnico alemán insiste en que la defensa debe conjugar experiencia y juventud. Su apuesta pasa por mantener a Pau Cubarsí como piedra angular del proyecto. A su alrededor, el club explora opciones que respondan al estilo de juego y que garanticen continuidad en los próximos años.

Hansi Flick pide un perfil zurdo

La marcha de Íñigo Martínez ha dejado un hueco que no es sencillo de cubrir. El Barça necesita un central zurdo que equilibre la línea defensiva y ofrezca variantes en la salida de balón. Flick ha trasladado esta prioridad a la dirección deportiva, que ya analiza alternativas.

La idea es reforzar el primer equipo sin perder la identidad de apostar por La Masía. En este sentido, el club no solo mira al mercado exterior, sino también a lo que tiene dentro de casa. Ahí aparece un nombre que empieza a sonar con fuerza y que ya entrena en dinámica de primer equipo.

Álvaro Cortés, el elegido de la cantera

Ese jugador es Álvaro Cortés, un defensa aragonés de 20 años que se ha consolidado en el Barça Atlètic. Su físico imponente, su buena colocación y su capacidad para liderar desde atrás llaman la atención de Hansi Flick. Además, destaca por su salida limpia de balón, algo indispensable en el estilo culé.

Cortés ha sido convocado en varias ocasiones para entrenar con la primera plantilla. Incluso fue citado para un partido oficial, lo que refleja la confianza creciente que despierta en el cuerpo técnico. Bajo el mando de Hansi Flick, su salto al primer equipo parece más cercano que nunca.

Un futuro junto a Pau Cubarsí

La posibilidad de ver a Cortés al lado de Pau Cubarsí entusiasma a los técnicos del club. Ambos representan la nueva generación de centrales formados en un modelo que prioriza la inteligencia táctica y la valentía con balón. La juventud no se ve como un problema, sino como una inversión de futuro.

Con esta apuesta, el Barça pretende asegurar una defensa con recorrido para varios años. Flick quiere que Cubarsí tenga a su lado un compañero zurdo que le complemente y le dé equilibrio. La cantera vuelve a convertirse en la solución más fiable para un club que busca estabilidad y proyección.