El Barça ho fa oficial, adeu a Ansu Fati, ja té nou equip: Detalls del fitxatge

Tot el que té un principi sempre té un final i així passarà amb la història d'Ansu Fati al Barça. Després de diversos anys de formació al Barça, Ansu Fati s'ha acomiadat del club culer i ja té nou repte per intentar tornar a sentir-se futbolista una vegada més. El Barça ja confirma l'adeu d'Ansu Fati, que aquest any ha disputat molt pocs minuts i que no entra en els plans de l'alemany Hansi Flick.

Estava destinat a passar i ha acabat passant: Ansu Fati se'n va del Barça i es converteix en la primera baixa del bloc de Hansi Flick per a la pròxima temporada. Flick va voler recuperar la millor versió d'Ansu Fati, però el jugador format a la casa s'ha desinflat i ha acabat perdent la paciència. Dit això, Ansu Fati ja té nou projecte, tot i que l'iniciarà com a cedit pel Barça amb opció de compra.

Ansu Fati ha estat el futbolista del primer equip culer amb menys protagonisme i Joan Laporta ha deixat clar que no entra en els plans del nou Barça. La fitxa d'Ansu Fati és desproporcionada i l'objectiu del Barça s'ha acabat complint: la pagarà tota el seu nou club, que competeix a la Ligue 1.

El Barça ho fa oficial, adeu Ansu Fati, ja té nou equip: Detalls del fitxatge

Ansu Fati, a qui molts van comparar amb Leo Messi quan va debutar amb 16 anys al Camp Nou, viu els seus últims moments com a extrem esquerre del FC Barcelona. Aquesta temporada ha estat la prova definitiva: ara mateix està a anys llum de la resta dels seus companys. Gairebé no ha jugat i els pocs minuts que ha tingut els ha desaprofitat, cosa que l'ha deixat fora de la convocatòria en més d'un parell d'ocasions.

El Barça té pressa en aquest mercat de fitxatges i l'objectiu de Joan Laporta és clar. Vol vendre Ansu Fati per alliberar espai salarial i perquè arribi un extrem esquerre de més i millors prestacions.

Hi ha moltes opcions damunt la taula, però sembla que el Barça apostarà per Nico Williams, que és el gran tapat de la directiva culer.

Ansu Fati ja té nou projecte: Tots els detalls de la sortida, al descobert

El mercat de traspassos o de fitxatges ja ha començat, en part per culpa d'un Mundial de Clubs que saturarà el mercat. El Barça té pressa per guanyar marge i el primer pas era fer oficial l'adeu d'Ansu Fati, que jugarà a l'AS Mònaco.

El Mònaco, que competeix a la Ligue 1 francesa, s'encarregarà de la fitxa d'Ansu Fati, d'uns 10 milions, i tindrà una opció de compra de 20-25 milions. La idea del Barça és més que clara: es vol que Ansu Fati no torni al Barça, per molt que surti “gairebé regalat”, apunten fonts del club català que lidera Laporta.

Els monegascs li poden donar una solució a la carrera d'Ansu Fati, que vol tornar a ser determinant després de l'enorme 'cop dur' de Hansi Flick al FC Barcelona.