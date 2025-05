Un fitxatge, dues posicions: Jules Koundé i Alejandro Balde donen l'OK al seu nou soci

La cruel eliminatòria de Champions davant l'Inter ha servit perquè el Barça assumeixi que necessita trobar substituts de major nivell per a Jules Koundé i Alejandro Balde. Hansi Flick ha insistit en la necessitat de reforçar ambdós laterals atès que els titulars estan a anys llum d'Héctor Fort i Gerard Martín. Millorar la competitivitat de la plantilla en aquest aspecte és una prioritat, i fa mesos que Deco i Laporta estan treballant en el tema.

Sembla evident que ni Héctor Fort ni Gerard Martín tenen el nivell necessari, així que sortiran cedits la pròxima temporada amb l'objectiu que vagin adquirint més experiència. La seva sortida obrirà la porta a nous fitxatges amb experiència i amb el nivell necessari per competir amb Jules Koundé i Alejandro Balde. En aquest sentit, diversos són els noms que han circulat en les últimes setmanes.

Diversos candidats, un sol finalista

Durant setmanes, l'entorn culé ha assenyalat diversos perfils interessants de cara a la pròxima temporada. Pel costat dret, jugadors com Vanderson, Marc Pubill o Ratiu han sonat amb molta insistència. Mentre que, per l'esquerra, altres com Grimaldo o Caio Hernique també han estat considerats.

No obstant això, davant les dificultats econòmiques per executar dos fitxatges d'aquest calibre, el FC Barcelona ha canviat d'estratègia. Per acompanyar a Jules Koundé i Alejandro Balde, Deco només realitzarà una incorporació. Això sí, es tracta d'un defensa amb capacitat més que suficient per actuar per ambdós costats sense problemes: Óscar Mingueza.

Óscar Mingueza, suplent de luxe per a Jules Koundé i Alejandro Balde

El lateral del Celta de Vigo està realitzant una gran campanya demostrant que està preparat per tornar al Barça. No és cap secret que Hansi Flick té debilitat pels jugadors polivalents que poden ocupar diverses posicions. És per això que Óscar Mingueza agrada tant a la directiva culé: pot jugar per ambdues bandes sense problema.

Mingueza té una clàusula de rescissió de 20 milions. Això sí, recordem que el Barça es va guardar un 50% dels seus drets en cas d'una futura venda, així que podria tornar al Camp Nou per només 10 milions. Aquesta temporada, el crack del Celta ha participat en 32 encontres, anotant 3 gols i repartint 6 assistències.

El retorn d'Óscar Mingueza al Camp Nou

Al Celta no volen deixar sortir a Óscar Mingueza, però tenen clar que si no renova en les poques setmanes que queden hauran d'activar la seva venda. I és aquí on entra el FC Barcelona. Mingueza ha assolit el seu millor nivell al Celta, situació que no passa desapercebuda per la direcció esportiva del Barça.

Amb la necessitat de reforçar ambdós laterals i tenint en compte la polivalència d'Óscar Mingueza, és molt factible que el Barça intenti el seu fitxatge. El seu preu és també un factor a favor tenint en compte els preus desorbitats existents al mercat. Jules Koundé i Alejandro Balde ja haurien donat el seu OK al retorn del canterà, ja que consideren que seria un bon suplent.