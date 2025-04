Ferran Torres es posarà les botes: l'última hora del Dortmund ho canvia tot

El FC Barcelona va aconseguir una victòria contundent en el partit d'anada contra el Borussia de Dortmund a Montjuïc, amb un aclaparador 4-0. L'equip de Hansi Flick va dominar de principi a fi, mostrant un nivell de joc superior al dels alemanys, que no van tenir resposta davant la superioritat ofensiva del Barça.

Aquest marcador deixa l'equip culer en una posició molt còmoda per a la tornada a Dortmund, ja que, amb mantenir el nivell mostrat, la classificació no hauria de suposar un problema.

Canvis en el Borussia de Dortmund i la titularitat de Ferran Torres

Malgrat l'avantatge, Hansi Flick no es relaxa i planeja realitzar canvis importants per a la tornada. El tècnic alemany té la intenció de donar descans a diversos dels seus jugadors clau, entre ells el màxim golejador de l'equip, Robert Lewandowski.

Com a conseqüència, Ferran Torres, que ha estat habitual suplent, tornarà a ocupar un lloc en l'onze titular. Aquest tipus d'ajustos en l'alineació li donen a Torres l'oportunitat de demostrar la seva qualitat i seguir guanyant minuts en una de les competicions més importants del món.

La gran temporada de Ferran Torres

La temporada de Ferran Torres està sent una de les més destacades des de la seva arribada al Barça. Encara que no ha estat titular indiscutible, el davanter ha demostrat la seva capacitat d'aportar a l'equip cada vegada que se li ha donat l'oportunitat.

En 38 partits disputats, Ferran Torres ha anotat 16 gols i ha donat 7 assistències. Aquestes xifres evidencien la gran capacitat de l'alacantí per ser decisiu, tant com a suplent com a titular, i la seva contribució ha estat vital per al FC Barcelona en diversos moments clau.

La baixa d'Emre Can, una oportunitat per a Ferran Torres

Per a la tornada contra el Borussia de Dortmund, el Barça rep una notícia favorable: Emre Can, un dels millors defensors dels alemanys, no podrà jugar a causa d'una lesió.

Aquesta baixa suposa una gran oportunitat per a Ferran Torres, que podria aprofitar l'absència d'Emre Can per augmentar el seu nombre de gols i assistir els seus companys.

El partit a Dortmund podria ser l'escenari perfecte perquè el davanter continuï ampliant les seves xifres i segueixi demostrant que pot ser una peça clau per a Flick.

Amb l'absència d'Emre Can, la defensa del Borussia de Dortmund es debilita, cosa que deixa espai perquè Ferran Torres brilli. D'aquesta manera, tindrà l'oportunitat de marcar i ajudar el seu equip a segellar el pas a la següent fase.