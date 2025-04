Alejandro Balde, lateral esquerre titular del Barça, s'ha lesionat i, si no hi ha sorpreses de última hora, estarà de baixa durant les pròximes tres setmanes de competició. Balde és indiscutible per a Hansi Flick, però aquesta nova lesió de l'internacional espanyol il·lustra i demostra que el Barça ha d'acudir al mercat de fitxatges per reforçar aquesta posició específica. De fet, la nova lesió d'Alejandro Balde ha estat útil perquè el Barça se n'adoni de la importància de fitxar per substituir l'espanyol, propens a lesionar-se.

Quins 3 laterals vol el Barça per substituir Alejandro Balde? Doncs la veritat és que Deco ha elaborat un llistat amb 3 jugadors que tenen paperetes d'arribar al Barça. El gran beneficiat de la lesió de Alejandro Balde és, sens dubte, Gerard Martín, jugador del planter del Cornellà que serà titular per davant de qualsevol altra opció seleccionable. Flick confia en Martín, però la veritat és que el Barça té una llista formada per 3 grans talents que són els escollits per substituir Alejandro Balde al Barça.

El Barça tenia alguns dubtes sobre el rendiment d'Alejandro Balde, però el lateral esquerre espanyol les ha dissipat totes completament. A més, Alejandro Balde, apartat de la Selecció Espanyola per uns motius disciplinaris, té molts números per seguir sent indiscutible per a Flick malgrat les lesions. El Barça compta amb Balde i vol que l'espanyol formi un gran duet amb altres grans talents especialitzats en aquesta posició: la llista està formada per 3, només en arribarà 1.

Quins 3 laterals vol el Barça per substituir Alejandro Balde? Secret ja revelat

Partim de la base que Alejandro Balde és i serà el lateral esquerre titular del Barça que ve. Balde té contracte amb el Barça fins al 2028, per la qual cosa l'aposta del club culer és més que absoluta. A més d'Alejandro Balde, el Barça compta amb Gerard Martín, que també va renovar i que, per primera vegada, està formant part del primer equip com a jugador de primera plantilla professional.

Ara bé, el Barça considera que, a més de Martín, cal fitxar un altre lateral esquerre que elevi el nivell de competència i que pugui ser titular per davant de Balde. "La diferència entre Alejandro Balde i Gerard Martín és considerable i és una cosa que preocupa", apunten fonts del Barça, que destaquen que caldrà fitxar durant aquest pròxim mercat de fitxatges. Tot i que pot semblar temptador, el Barça només es planteja fitxar un futbolista, ja que les altres dues alternatives que conformen la llista ja juguen al club.

El primer lateral amb el qual compta el Barça per rellevar Alejandro Balde és Jofre Torrents, jugador del Juvenil A del club que farà la pretemporada amb Hansi Flick. Torrents està llistat com un dels grans talents de la Masia i Deco compta amb ell, així com amb Héctor Fort, que té opcions de sortir cedit pròximament.

Fort esperava comptar amb més minuts, però no compta amb la confiança d'un Flick que li ha obert la porta perquè agafi experiència a Primera Divisió com a cedit. El tercer integrant de la llista és el jugador de l'Almeria Marc Pubill, que té un preacord per fitxar pel Barça: és polivalent i Flick el veu rellevant Balde.