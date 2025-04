Fede Valverde confirma que va pensar en una retirada a l'estil NBA: 'Si fos per mi...'

Fede Valverde s'ha convertit en un dels pilars fonamentals del Reial Madrid. La seva versatilitat i la seva entrega en cada partit l'han convertit en un referent per a Carlo Ancelotti. Gairebé mai descansa i la seva mera presència sempre causa molts problemes als rivals.

Fede Valverde també s'ha guanyat el respecte dels seus companys. No és un jugador polèmic i sempre manté una actitud professional, tant dins com fora del camp. De fet, Toni Kroos, llegenda del Reial Madrid, li va brindar el dorsal '8' després de la seva retirada, un gest que reflecteix l'admiració que existeix dins del vestidor per l'uruguaià.

La insistència de Zidane i l'ascens de Fede Valverde

Fede Valverde va tenir l'oportunitat de quedar-se al Madrid gràcies a la insistència de Zinedine Zidane, qui va apostar per ell quan molts dubtaven de la seva capacitat. Finalment es va guanyar un lloc en l'onze titular fins a convertir-se en una peça clau, adaptant-se a les exigències de Carlo Ancelotti.

Fede Valverde ha après dels millors. Jugadors com Kroos li han brindat consells valuosos que li han permès evolucionar i arribar a ser un dels futbolistes més complets del Reial Madrid. El seu compromís i la seva evolució no només han estat notats pel seu entrenador, sinó també per l'afició, que el veu com un referent del futur del club blanc.

La confessió de Fede Valverde sobre el dorsal '8'

Fa uns dies, Fede Valverde va fer una confessió personal que va sorprendre a molts. Va revelar que va estar pensant en retirar el dorsal '8' que li va atorgar Toni Kroos:

"Al principi ho vaig parlar amb la meva dona. No volia treure-li, més que res per respecte a qui la portava, Toni. Vaig pensar que una persona que havia marcat tantes coses al club havia deixat empremta", va comentar Valverde.

La idea de retirar el número, a l'estil de la NBA, rondava en el seu cap, però en parlar amb Kroos i rebre la seva benedicció, l'uruguaià es va sentir més tranquil:

"Si fos per mi retiraria el número com fan a la NBA. Quan Toni Kroos va acceptar que portés aquest dorsal, el meu cos es va relaxar i vaig dir: 'És el meu moment, ho gaudiré'", va confessar.

Un futur prometedor per a Fede Valverde

Fede Valverde continua sent una peça essencial per al Reial Madrid. La seva evolució des que va arribar al Madrid i la seva capacitat per adaptar-se a diferents posicions l'han ubicat com un dels millors jugadors del futbol mundial.

La confiança que ha guanyat de part de Carlo Ancelotti i la seva dedicació per seguir aprenent dels millors auguren un futur brillant tant per a ell com per al club.