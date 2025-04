Pau Cubarsí deixa anar la bomba al Barça: 'Està negociant amb el Bayern Munic'

Pau Cubarsí, amb només 18 anys, s'ha consolidat com un dels centrals més prometedors del futbol mundial. La seva capacitat per interceptar atacs rivals, el seu posicionament impecable i la seva visió per iniciar jugades des de la defensa l'han convertit en un jugador indispensable per al Barça. La directiva catalana, reconeixent el seu talent i potencial, va renovar el seu contracte fa algunes setmanes, assegurant la seva permanència al club per diverses temporades més.

Però més enllà de l'aspecte esportiu, Pau Cubarsí també ha demostrat ser un autèntic líder al vestidor. La seva opinió, malgrat ser només un adolescent, és molt escoltada pels seus companys, però també per la directiva. I, en aquest sentit, el seu últim avís ha caigut com un gerro d'aigua freda en el trident format per Deco, Laporta i Flick.

El Barça vol reforçar la defensa i Pau Cubarsí llança un advertiment

Malgrat la solidesa mostrada per Pau Cubarsí, el Barça enfronta desafiaments en la seva línia defensiva. Ronald Araújo, encara que talentós, ha tingut alts i baixos en el seu rendiment; mentre que Íñigo Martínez, amb els seus ja 33 anys, es troba en l'etapa final de la seva carrera. Aquests factors han portat el club a considerar la incorporació d'un nou central que complementi i elevi el nivell de la defensa culer.

En un primer moment, el nom de Jonathan Tah era el que sonava amb més força per unir-se a les files del FC Barcelona. Tanmateix, el gran desig de Flick és Dean Huijsen. El defensa de 19 anys del Bournemouth ha emergit com la gran revelació de la Premier i ja ha estat convocat amb la Selecció Espanyola, on ha coincidit amb Pau Cubarsí.

Huijsen està cridant l'atenció dels millors equips del món i el Barça no és l'excepció. Pau Cubarsí estaria encantat de formar parella amb ell, ja que és conscient de la gran qualitat que té el defensa del Bournemouth. No obstant això, també és plenament conscient de l'interès del Bayern Munic, que ja ha mogut fitxa.

Huijsen negocia lluny del Barça i Pau Cubarsí ho sap

Malgrat l'interès del Barça i la petició de Pau Cubarsí, la realitat és que Huijsen està en converses avançades amb el Bayern Munic. Aquesta informació ha sorprès a molts, ja que semblava que la pròxima destinació del defensa espanyol seria LaLiga. Ja fos Barça o Reial Madrid, tot feia indicar que Dean Huijsen acabaria jugant a Espanya.

La possible marxa de Huijsen a Alemanya representa una oportunitat perduda per al Barça d'adquirir un dels defensors més prometedors d'Europa. A més, podria influir en la dinàmica de la Selecció Espanyola, on Pau Cubarsí i Dean Huijsen haurien de formar parella durant molts anys.

Veurem si finalment Dean Huijsen decideix posar rumb al país teutó o si, per contra, decideix recalar a LaLiga. Barça i Reial Madrid l'esperen amb els braços oberts. El mateix que Pau Cubarsí, que estaria encantat de jugar al seu costat durant anys.