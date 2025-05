Joan Laporta signa sense pensar-s'ho l'intercanvi entre el Newcastle i el Barça: fitxatge TOP

Joan Laporta té una missió clau aquest estiu per al Barça. L'objectiu és mantenir el nivell competitiu de l'equip sense grans revolucions. Per aconseguir-ho, encertar amb dos o tres fitxatges serà fonamental.

El tècnic alemany, Hansi Flick, ha demanat incorporacions concretes per millorar el rendiment global. Tanmateix, l'última paraula la té Joan Laporta. El president català ha de decidir si respon a les peticions de Flick o prioritza fitxatges que siguin estratègics a llarg termini.

La petició de Hansi Flick i la resposta de Joan Laporta

Hansi Flick ha sol·licitat l'arribada d'un extrem que aporti dinamisme i desequilibri. Confia en la continuïtat i el rendiment de Lewandowski, el golejador polonès. Per això, no considera urgent portar un altre davanter centre.

Per la seva banda, Joan Laporta no està tan segur que un jugador de banda sigui el que necessita el Barça. De fet, el president té damunt la taula una opció molt més atractiva per reforçar la zona ofensiva. Es tracta d'un possible intercanvi amb el Newcastle que ha sorprès tothom.

L'intercanvi Newcastle-Barça: Joan Laporta coneix els detalls

El Newcastle sap que el Barça està interessat en Alexander Isak, el seu davanter titular. Per això, demana 120 milions per deixar sortir el suec, quantitat que Joan Laporta ha qualificat d'excessiva. Tanmateix, amb l'objectiu d'arribar a un acord, els anglesos estan disposats a reduir les seves pretensions si Fermín López entra a l'operació.

Joan Laporta veu en aquesta operació una oportunitat única. Considera que el perfil de Fermín està prou cobert a la plantilla. En canvi, l'arribada d'Alexander Isak pot ser molt positiva per al futur, ja que Lewandowski ja té 36 anys.

Joan Laporta aposta fort per Alexander Isak, el ‘9’ del futur

El president culer està convençut que Alexander Isak és el ‘9’ ideal per al Barça a mitjà i llarg termini. El jugador encaixa en l'estil de joc que vol desenvolupar l'equip. A més, la seva joventut i qualitat el converteixen en una inversió de futur.

Reduir el preu de 120 a 70 milions amb la inclusió de Fermín López seria un pas fonamental per tancar l'operació. Joan Laporta valora positivament aquesta fórmula per equilibrar finances i enfortir la plantilla amb Alexander Isak.

De moment, l'acord està en fase de negociacions i són molts els factors que entren en joc. Joan Laporta està obert a aquesta possibilitat, però també gestiona altres alternatives, ja que la venda de Fermín no és prioritària. L'equilibri entre el que demana Hansi Flick i el que és viable per al club marcarà el desenllaç.