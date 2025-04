Fabrizio Romano ho confirma: Cesc Fàbregas tanca el seu primer fitxatge al Barça per 6 M€

La temporada està arribant a la seva fi, i Fabrizio Romano, el reputat periodista italià, ha augmentat la seva activitat a les xarxes socials a causa dels molts moviments del mercat de fitxatges. Sempre atent als fitxatges més inesperats, Fabrizio s'ha convertit en el millor altaveu per conèixer els últims rumors i confirmacions.

Recentment, Fabrizio Romano ha donat una notícia de gran rellevància per al FC Barcelona. En concret, la seva última publicació podria afectar la planificació de la plantilla culé de cara a la pròxima campanya. Es tracta d'una notícia que ha causat gran enrenou en la cúpula del conjunt català.

El Barça necessita vendre per equilibrar els comptes

Malgrat la gran temporada que està vivint el FC Barcelona sota la direcció de Hansi Flick, la directiva sap que necessitarà realitzar canvis en la plantilla. Diverses peces de l'equip no entren en els plans del tècnic alemany, cosa que farà que alguns jugadors hagin de sortir. En aquest sentit, Ansu Fati, Pau Víctor o Héctor Fort ja poden anar preparant les maletes.

Però a més, la situació econòmica podria provocar certes vendes no previstes en el si del club català. Així ho ha confirmat Fabrizio Romano, qui ha avisat al FC Barcelona de l'interès de Cesc Fàbregas en un dels seus majors talents.

Fabrizio Romano deixa anar la bomba: Cesc Fàbregas el vol

Un dels clubs que podria treure profit d'aquesta situació és el Como, dirigit per Cesc Fàbregas. L'equip italià, que està construint un projecte il·lusionant, ha mostrat interès en diverses de les joves promeses del Barça. Sota la direcció de Cesc, futbolistes com Nico Paz, Sergi Roberto o Assane Diao estan destacant a la Serie A.

I ara, segons la informació confirmada per Fabrizio Romano, el Como pagarà 6 milions d'euros al Barça per tancar el fitxatge d'Àlex Valle.

Àlex Valle està deixant una gran impressió en el seu pas per la Serie A i Cesc ha sol·licitat que el club italià pagui la seva clàusula de rescissió per fitxar-lo definitivament. Segons Fabrizio Romano, l'acord està pràcticament tancat i el lateral seguirà al Como, cosa que podria ser beneficiosa tant per al jugador com per al club.

El futur d'Àlex Valle i el Barça

Encara que Àlex Valle seguirà al Como, el Barça podria assegurar algun tipus de benefici a llarg termini. És probable que s'incloguin drets en una futura compra o un percentatge en la venda del jugador. Aquests detalls encara estan per definir.

No obstant això, el que està clar és que els 6 milions d'euros que el Como pagarà són una injecció de diners que el club català necessita per realitzar fitxatges. D'aquesta manera, gràcies a Àlex Valle, el Barça podrà afrontar nous fitxatges.