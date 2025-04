Adéu Barça, no jugarà ni un minut més: Deco negocia el seu fitxatge pel Celta de Vigo

Deco, director esportiu del FC Barcelona, és una de les peces clau en l'organigrama del club català. Va arribar al Barça a l'estiu de 2023 per ordre directa de Joan Laporta, qui confiava en la seva capacitat per reforçar la plantilla i assolir els objectius a llarg termini. I junts estan assolint grans objectius.

Des de la seva arribada, Deco ha estat treballant a un ritme frenètic per confeccionar el millor equip possible, i el seu impacte ha estat significatiu. Sota la seva gestió, el Barça ha tancat grans fitxatges com Dani Olmo i Flick, cosa que li ha donat prou marge per prendre decisions importants.

Ara bé, més enllà dels fitxatges, Deco també s'encarrega de gestionar les sortides, una cosa essencial en un club amb les dificultats econòmiques que travessa el Barça. La feina de Deco no es limita només a reforçar la plantilla, sinó que també ha de prendre decisions sobre els jugadors que ja no compten per a Hansi Flick. En aquest sentit, ha començat a prendre cartes en l'assumpte amb els que no tenen cabuda en els plans del club català.

Deco negocia amb el Celta de Vigo la primera sortida del Barça

Un d'aquests jugadors és Iñaki Peña, qui, després de la lesió de Marc-André ter Stegen, es va fer amb el lloc de titular sota els pals. No obstant això, el seu protagonisme es va esvair ràpidament després de l'arribada de Wojciech Szczesny, qui ha assumit el rol de Ter Stegen amb solvència. Malgrat l'oportunitat que Iñaki Peña va tenir per demostrar la seva vàlua, la seva escassa participació ha deixat clar que el seu futur no és al Camp Nou.

Flick ja ha comunicat que Iñaki Peña no tornarà a jugar més aquesta temporada, cosa que ha precipitat la decisió de la seva sortida. És per això que Deco ha de trobar una solució per al seu futur, i ja està conversant amb el Celta de Vigo per negociar el seu traspàs. Els de Giráldez, que busquen un substitut per a Vicente Guaita, han mostrat interès i podrien desemborsar 10 milions per tancar l'acord.

Així, tot indica que Iñaki Peña té els dies comptats al FC Barcelona. Amb el seu futur ja pràcticament decidit, el Celta de Vigo es perfila com el seu destí més probable. Deco, com l'artífex d'aquest moviment, continua treballant per encaixar totes les peces en un mercat de fitxatges que es presenta clau per al futur del club.