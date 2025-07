Fabrizio Romano confirma el d'Ibrahima Konaté i el Madrid: 'El Liverpool ho farà'

Fabrizio Romano no es perd res del que passa al mercat de fitxatges. El periodista italià controla tot tipus de rumors i s'encarrega d'avançar els moviments més destacats, i gairebé sempre amb gran encert. Fa algunes setmanes, per exemple, va ser clau per conèixer l'última hora de l'arribada de Xabi Alonso a la banqueta del Real Madrid.

És evident que Fabrizio Romano és una de les figures més respectades al món del futbol per la veracitat de les seves informacions. Per això té tant de sentit el que ha explicat en les últimes hores sobre Ibrahima Konaté, un fitxatge que fa setmanes que és tema de conversa a l'entorn del Real Madrid.

Ibrahima Konaté, objectiu prioritari

És un secret a veus l'interès del Real Madrid en Ibrahima Konaté, central del Liverpool. Xabi Alonso ha demanat reforços per construir una línia defensiva capaç de guanyar la Champions League, i el defensa francès encaixa a la perfecció.

Konaté és un central ràpid, fort en els duels aeris i amb gran capacitat per liderar la defensa. Aquestes qualitats el converteixen en una opció ideal per acompanyar jugadors com Rüdiger o Huijsen a la rereguarda madridista.

El detall que marcarà el futur d'Ibrahima Konaté

La veritat és que el contracte d'Ibrahima Konaté acaba el 2026, per la qual cosa el Real Madrid tenia pensat esperar un any per oficialitzar la seva contractació sense cap cost. El pla inicial era mantenir una estratègia pacient, ja que Konaté serà agent lliure el proper estiu. Tanmateix, les urgències del club en defensa han fet que Xabi Alonso demani un esforç a Florentino Pérez.

El tècnic espanyol ha sol·licitat que s'acceleri l'operació, i el president del Real Madrid no descarta oferir 30 milions d'euros per fitxar el central aquest mateix estiu. La possibilitat de reforçar la defensa abans de l'inici de la temporada i sense esperar al 2026 sembla temptadora per al club blanc.

Fabrizio Romano confirma que el Liverpool s'ho està pensant

Fabrizio Romano ha indagat sobre aquesta possibilitat i la seva conclusió ha estat positiva per al Real Madrid. Segons les seves fonts, el Liverpool estaria obert a negociar la sortida d'Ibrahima Konaté abans d'hora, cosa que obre la porta perquè el Madrid pugui avançar l'operació.

Aquesta notícia ha generat gran expectació, ja que Ibrahima Konaté és un dels centrals més prometedors d'Europa. Si es concreta el seu fitxatge, seria una gran incorporació per a Xabi Alonso, que veuria reforçada la seva defensa amb un jugador de primer nivell. Això sí, el Liverpool demana 50 milions per deixar marxar el francès en aquest mercat de fitxatges.

Ibrahima Konaté està encantat amb la idea de vestir de blanc

Ibrahima Konaté vol jugar al Real Madrid i ha decidit no renovar amb el Liverpool per aconseguir-ho. Al principi, tot feia pensar que el seu traspàs estava previst per al 2026, però ara tot ha canviat.

El mal rendiment del Madrid al Mundial de Clubs i el fet que el Liverpool estigui disposat a negociar la seva sortida aquest mateix estiu són dos aspectes importants.