Iñaki Peña, traït: l'Andorra fitxa un altre porter... del Barça!

Iñaki Peña té els dies comptats al Barça. Encara que en un primer moment va ocupar el buit generat per Ter Stegen amb encert, el seu futur al club català està clar: Hansi Flick no compta amb ell. Ja ho va demostrar quan va preferir treure de la retirada Szczesny, i ara ho ha confirmat amb l’arribada de Joan García, que promet ser el titular de l’equip.

Davant d’aquesta situació, Iñaki Peña ha decidit buscar un nou destí per a la pròxima temporada. No li falten ofertes, ja que diversos clubs de La Lliga i de la resta d’Europa han mostrat interès a fer-se amb els seus serveis. Per tant, sembla força clar que el seu futur està lluny del Camp Nou.

Iñaki Peña agrada a molts equips

Al mercat internacional, el Galatasaray, on ja va jugar anteriorment, ha mostrat interès a fitxar Iñaki Peña. A més, a Itàlia, el Como de Cesc Fàbregas també ha preguntat per ell. Ara bé, si el que busca és tranquil·litat i proximitat, a la Lliga també hi ha diversos equips interessats.

A Espanya, Betis, Celta, Sevilla, València, Andorra i Girona han estat alguns dels que s’han interessat per la seva situació. Tanmateix, a mesura que avancen les negociacions, alguns ja han començat a moure fitxa en altres direccions. Encara que Iñaki Peña continua sent un objectiu a l’agenda d’aquests equips, les alternatives comencen a prendre forma ràpidament.

L’Andorra fitxa un altre porter... del Barça!

Per sorpresa de tothom, Iñaki Peña ha vist com un dels equips més interessats en el seu fitxatge ha fet un gir inesperat. L’Andorra, club que presideix Gerard Piqué, acaba d’anunciar l’arribada d’un nou porter directament des del FC Barcelona. Però ell no és l’escollit, el nou guardià de l’Andorra és Aron Yaakobishvili.

Aron ha estat el porter titular del Juvenil A del Barça durant l’última temporada i ha estat peça clau en l’assoliment del triplet. Yaakobishvili és considerat el futur porter titular del Barça, però la pròxima temporada ha pres la decisió d’anar-se’n cedit a l’Andorra per guanyar experiència.

Aquest moviment suposa un nou repte per a Iñaki Peña, que haurà de continuar buscant el seu destí al mercat. L’Andorra era una de les seves opcions per rellançar la seva carrera, però el conjunt dirigit per Gerard Piqué ha preferit a Aron Yaakobishvili. El que està clar és que Iñaki no seguirà a les ordres de Flick, així que només és qüestió de temps que trobi nou equip.