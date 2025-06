Alejandro Balde es pronuncia a les xarxes socials: confirma un fitxatge TOP per al Barça

El mercat de fitxatges ocupa gran part del protagonisme a l'entorn del Barça aquests dies. Després de l'anunci oficial de l'arribada de Joan García, el proper objectiu del club català se centra a reforçar la parcel·la ofensiva. Tot i les diferents opcions valorades per Deco, com Nico Williams, Luis Díaz o Rashford, ha estat Alejandro Balde qui, de manera indirecta, ha confirmat les veritables intencions del club

Alejandro Balde li dona la volta a la truita

Alejandro Balde ha signat la seva millor temporada com a professional sota la direcció de Hansi Flick. Tot i que el curs passat, amb Xavi al capdavant, el lateral esquerre va generar seriosos dubtes, aquesta temporada ha estat completament diferent. Amb Xavi, Balde va acabar com a suplent, perdent protagonisme davant Joao Cancelo; amb Flick, el '3' ha mostrat la seva millor versió

Des que el tècnic alemany ha agafat les regnes de l'equip, la situació de Alejandro Balde ha fet un gir total. El jove lateral s'ha consolidat com un jugador intocable i ara és considerat un actiu molt valuós per al Barça. El seu rendiment impressionant ha fet que el seu valor de mercat s'hagi disparat fins als 60 milions d'euros

Alejandro Balde, molt més que un lateral

Més enllà del seu més que notable rendiment dins del camp, Alejandro Balde també ha demostrat ser crucial per al bon ambient dels vestidors on ha estat. Manté una relació propera amb companys com Lamine Yamal, i, alhora, ha forjat una bona amistat amb Nico Williams, amb qui va coincidir a la Selecció Espanyola

És possible que aquesta relació personal amb Nico Williams hagi influït en la publicació d'un gest significatiu de Balde a les xarxes socials. En una picada d'ullet a la possibilitat que Nico s'uneixi al Barça, Alejandro Balde ha fet un "like" a una publicació a Instagram que afirmava que el fitxatge estava tancat Aquest gest, encara que aparentment innocent, ha encès els rumors a l'entorn culer

La reacció de Alejandro Balde confirma el de Nico Williams

Tot i que el Barça no ho ha confirmat, el "like" de Alejandro Balde sembla ser un indici clar que les negociacions amb Nico Williams estan molt avançades A l'entorn culer, aquest tipus de gestos solen ser interpretats com una manera de donar suport o de confirmar rumors de manera subtil

Sembla que només és qüestió de temps perquè el fitxatge de Nico Williams es faci oficial El gest de Alejandro Balde sembla definitiu. Això no fa més que alimentar les especulacions que Nico Williams serà el proper fitxatge TOP del Barça